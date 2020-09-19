ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дочь знаменитого ведущего ведет в Instagram войну с фильтрами и объясняет, почему они опасны

19.09.2020 08:55 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эмили Кларксон — блогер и дочка того самого Джереми Кларксона, ведущего шоу Top Gear. В своем Instagram Эмили ведет настоящую просветительскую войну с фильтрами и ретушью фотографий. И дело не только в принятии себя.


Во-первых, Эмили настаивает на том, что увлечение фильтрами и улучшением собственных фото может привести к печальным последствиям для психики и самооценки. «В конце концов вы окажетесь в точке, когда просто не сможете показать свое настоящее лицо — так сильно оно будет отличаться от ваших отфильтрованных селфи».


Во-вторых, действительно жуткий факт в том, что когда пропадают дети, иногда у их родителей не находится фотографий без фильтров или «масок», чтобы передать их полиции. «Знаете, когда ребёнок пропадает, семья передаёт полиции его фото. Я видела несколько сообщений о поисках ребёнка, где на фотографиях дети были с заячьими ушками или веснушками. У этих семей просто не было фотографий их детей без фильтров».


В-третьих, дети страдают еще и от того, что с самого детства привыкают видеть улучшенную версию себя на экране смартфона. Эмили настаивает на том, что не стоит самим верить в идеальность людей, которых мы видим в Сети, и объяснять это детям. «Вы сравниваете себя с не существующими в реальности людьми и расстраиваетесь от того, что не можете сравниться с их красотой, полученной в результате кропотливой работы в приложениях».


В-четвертых, невозможно «на глаз» определить, здоров человек или нет. Вот на этих фотографиях изображен человек, который может пробежать марафон и поднять штангу, но пользователи уверены, что девушка слева гораздо здоровее той, что справа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Clarkson (@em_clarkson) on

В своем профиле Эмили много показывает, как за пару кликов можно изменить свою фигуру и лицо до неузнаваемости, а также как сильно поза и ракурс влияют на наше восприятие тела и как мало эти изображения соотносятся с реальностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Clarkson (@em_clarkson) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emily Clarkson (@em_clarkson) on

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эмили Кларксон - блогер и дочка того самого Джереми Кларксона, ведущего шоу Top Gear. В своем Instagram Эмили ведет настоящую просветительскую войну с фильтрами и ретушью...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Моя прабабушка из блокадного Ленинграда говорила: «Борьбу за жизнь нужно встроить в повседневность». Мнение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика