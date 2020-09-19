Дочь знаменитого ведущего ведет в Instagram войну с фильтрами и объясняет, почему они опасны

Источник материала: Tut.by

Эмили Кларксон — блогер и дочка того самого Джереми Кларксона, ведущего шоу Top Gear. В своем Instagram Эмили ведет настоящую просветительскую войну с фильтрами и ретушью фотографий. И дело не только в принятии себя.





Во-первых, Эмили настаивает на том, что увлечение фильтрами и улучшением собственных фото может привести к печальным последствиям для психики и самооценки. «В конце концов вы окажетесь в точке, когда просто не сможете показать свое настоящее лицо — так сильно оно будет отличаться от ваших отфильтрованных селфи».





Во-вторых, действительно жуткий факт в том, что когда пропадают дети, иногда у их родителей не находится фотографий без фильтров или «масок», чтобы передать их полиции. «Знаете, когда ребёнок пропадает, семья передаёт полиции его фото. Я видела несколько сообщений о поисках ребёнка, где на фотографиях дети были с заячьими ушками или веснушками. У этих семей просто не было фотографий их детей без фильтров».





В-третьих, дети страдают еще и от того, что с самого детства привыкают видеть улучшенную версию себя на экране смартфона. Эмили настаивает на том, что не стоит самим верить в идеальность людей, которых мы видим в Сети, и объяснять это детям. «Вы сравниваете себя с не существующими в реальности людьми и расстраиваетесь от того, что не можете сравниться с их красотой, полученной в результате кропотливой работы в приложениях».





В-четвертых, невозможно «на глаз» определить, здоров человек или нет. Вот на этих фотографиях изображен человек, который может пробежать марафон и поднять штангу, но пользователи уверены, что девушка слева гораздо здоровее той, что справа.

В своем профиле Эмили много показывает, как за пару кликов можно изменить свою фигуру и лицо до неузнаваемости, а также как сильно поза и ракурс влияют на наше восприятие тела и как мало эти изображения соотносятся с реальностью.