«Моя прабабушка из блокадного Ленинграда говорила: «Борьбу за жизнь нужно встроить в повседневность». Мнение

Источник материала: Tut.by

Наш автор Анна Мирочник опубликовала в своих социальных сетях пост, которым мы хотели бы с вами поделиться. Он о стойкости, силе духа и способность людей оставаться людьми даже в самых невыносимых условиях.



Источник: pinterest.com

— Моя прабабушка пережила блокаду Ленинграда. Сейчас, когда хороших новостей давно нет, я вспоминаю ее рассказы особенно часто. «Борьбу за жизнь нужно аккуратно встроить в повседневность», — говорила она.

Сначала верили, что всё наладится к очередной годовщине Октября. Потом ждали Нового года («Ведь нельзя, чтобы праздник среди трупов»). Потом от голода умер прабабушкин дядя, двухметровый офицер Белой армии, который недавно вернулся в Ленинград из лагерей. Это был еще нестарый мужчина, который в бреду перед смертью просил булочку. Глядя на его муки, прабабушка поняла, что надеяться на быстрое окончание блокады бессмысленно, и решила просто жить, максимально сохраняя привычный порядок вещей и постепенно адаптируясь под новую реальность.

К этой мысли пришли и ее соседи. Пока были силы, люди ходили в гости, посещали культурные мероприятия. Прабабушка, например, была на премьерном исполнении Седьмой симфонии Шостаковича и говорила, что никогда больше это произведение не звучало так грандиозно, как в тот август. Думаю, мы своим внукам расскажем такое о «Купалинке» или «Магутнам Божа».

Устраивали чаепития, где подавали пустой кипяток. Хозяйка квартиры была вдовой какого-то художника и считала, что сколотые или некрасивые чашки не сочетаются с лепниной на потолке. Поэтому стол сервировали по всем правилам. «Я всю жизнь была окружена искусством, — говорила она. — Было бы неправильно сделать последний глоток из некрасивой посуды».

Дом находился на Невском. И знаете, чему весной 1942-го года радовались жильцы? Что рядом упала бомба, сорвала покрытие мостовой, и теперь там можно разбить огород. Семена в Ленинграде продавались на черном рынке. Пакетик капустных можно было выменять на граммофон и шубу.

С холодами часть жильцов съехалась в одну квартиру. Вместе теплее, было проще добывать еду и поочередно ходить за водой. В той компании выжили все. Главным секретом этого счастья прабабушка называла удачный круг общения — рядом были люди, любившие жизнь и свою профессию. Профессор ботаники оживал во время рассказов о каком-то сорте клубнелуковичных. Пожилая певица «из бывших» иногда пела. Врач зачитывал вслух медицинские журналы и рассказывал смешные случаи из практики. Прабабушка, чтобы не потерять сноровку, вела лекции по русской литературе. Так сотрудничество умных, духовно богатых людей вытащило с того света и помогло не опустить руки, когда рядом гибли тысячами.

Блокада Ленинграда держалась 872 дня — то, что происходит в нашей стране, длится чуть больше месяца. Люди не голодают, не ночуют в бомбоубежищах, не сносят трупы на первый этаж, потому что нет сил хоронить. При этом за месяц уже есть изменения.

Если бы в начале лета кто-то сказал белорусам, что по воскресеньям они будут гулять многотысячной толпой, никто бы не поверил. А теперь это для них уже привычный сценарий. Если бы сказали, что белоруски украсят обложки топовых СМИ, или что жители Дроздов окажутся на одной стороне с простыми рабочими — решили бы, что у оратора просто разыгралась фантазия.

Поэтому нельзя раскисать. А когда совсем грустно, нужно просто представлять, с какой гордостью и достоинством мы будем жить в нашей свободной Беларуси, когда всё плохое закончится.

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