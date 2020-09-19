БелВЭБ выпустил валютные токены, БНБ дарит по 50 рублей за нового вкладчика: топ-новости банков

Банки продолжают придумывать новые способы привлечения денег белорусов, а также активно внедряют новые возможности для бесконтактной оплаты. Самые главные новости банков за неделю в обзоре FINANCE.TUT.BY.
Платить карточкой без карточки
«Пластик» Mastercard 11 белорусских банков теперь можно подключить к фитнес-браслету Mi Smart Band 4 NFC. В будущем банков-партнеров должно стать больше. Вот здесь приведена подробная инструкция, как это сделать. Но в целом все просто: устанавливаете на смартфон приложение Mi Fit и привязываете к нему свою карту.
Если хотите оплатить покупку, то выбираете в меню браслета пункт «Карты», выбираете нужную карту и подносите браслет к терминалу.
А вот БПС-Сбербанкзапустил сервис Fitbit Pay, который позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетами и умными часами Fitbit. Пользоваться им могут владельцы карт банка платежной системы Visa.
Суперкороткие депозиты и по 50 рублей за каждого нового вкладчика
Банки продолжают придумывать новые способы привлечения средств граждан. И речь идет не только про повышение ставок в меру возможностей.
Например, в Белгазпромбанке на этой неделе появился самый короткий депозит — средства на нем можно разместить всего на 15 дней. Вклад в рублях, безотзывный, под фиксированную ставку 18% годовых. До сих пор минимальным сроком, на который банки привлекали вкладчиков, были 19 дней, а также 32−35 дней.
БНБ Банкзапустил акцию «Осень для друзей». Суть заключается в следующем: клиент или вкладчик банка рекомендует своим друзьям открыть безотзывной депозит на сумму от 5 тысяч рублей (долларов, евро) минимум на 3 месяца. За каждого друга (нового клиента) вы получите 50 рублей. Действовать акция будет до 31 октября.
А вот Банк БелВЭБ на своей инвестиционной платформе Finstore.by разместил токены ООО «Открытая линия» в евро со ставкой 8% годовых сроком на 4 года с возможностью досрочного погашения.
Банки продолжают снижать плату за просрочку по кредитам
На этой неделе к ним присоединилсяТехнобанк. Здесь, чтобы снизить кредитную нагрузку, было принято решение «о снижении размера повышенных процентов и пени за несвоевременное исполнение обязательств по действующим кредитным договорам». Клиентам предлагают обратиться в банк, чтобы заключить допсоглашение.
Карточка для шопинга в Dana Mall
БПС-Сбербанксовместно с Mastercard выпустил кобрендинговую бонусную карту DanaCard для посетителей столичного центра Dana Mall. Карта позволяет накапливать бонусы и потом обменивать их на подарочные сертификаты. Механика начислений проста: в месяц оформления карты и в течение двух последующих месяцев при оплате в торговых объектах ТРЦ DanaMall будет начислено до 5% бонусами от суммы транзакций, затем — до 3%. Начисление баллов за пределами торгового центра — до 1%. Накопленные бонусы можно обменять на подарочные сертификаты для оплаты покупок.
Оформление бонусной карты DanaCard Mastercard World сроком на 3 года обойдется всего в 3 копейки. При расчетах картой на 200 рублей в месяц плата за обслуживание в 2 рубля взиматься не будет. Пополнять баланс можно без комиссии через ЕРИП с карты любого белорусского банка.
Вместе с бонусами по карте предусмотрены дополнительные скидки по программе лояльности «Моцная картка».