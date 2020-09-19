БелВЭБ выпустил валютные токены, БНБ дарит по 50 рублей за нового вкладчика: топ-новости банков

Источник материала: Tut.by

Банки продолжают придумывать новые способы привлечения денег белорусов, а также активно внедряют новые возможности для бесконтактной оплаты. Самые главные новости банков за неделю в обзоре FINANCE.TUT.BY.

Платить карточкой без карточки



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

«Пластик» Mastercard 11 белорусских банков теперь можно подключить к фитнес-браслету Mi Smart Band 4 NFC. В будущем банков-партнеров должно стать больше. Вот здесь приведена подробная инструкция, как это сделать. Но в целом все просто: устанавливаете на смартфон приложение Mi Fit и привязываете к нему свою карту.

Если хотите оплатить покупку, то выбираете в меню браслета пункт «Карты», выбираете нужную карту и подносите браслет к терминалу.

Вот банки, чьи карты уже можно подключать к фитнес-браслету: Альфа-Банк , Банк ВТБ , Банк Дабрабыт , Белагропромбанк , Белгазпромбанк , Беларусбанк , БСБ Банк , БНБ Банк , Белинвестбанк , Приорбанк , МТБанк .

А вот БПС-Сбербанк запустил сервис Fitbit Pay, который позволяет оплачивать покупки фитнес-браслетами и умными часами Fitbit. Пользоваться им могут владельцы карт банка платежной системы Visa.

Суперкороткие депозиты и по 50 рублей за каждого нового вкладчика



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Банки продолжают придумывать новые способы привлечения средств граждан. И речь идет не только про повышение ставок в меру возможностей.

Например, в Белгазпромбанке на этой неделе появился самый короткий депозит — средства на нем можно разместить всего на 15 дней. Вклад в рублях, безотзывный, под фиксированную ставку 18% годовых. До сих пор минимальным сроком, на который банки привлекали вкладчиков, были 19 дней, а также 32−35 дней.

БНБ Банк запустил акцию «Осень для друзей». Суть заключается в следующем: клиент или вкладчик банка рекомендует своим друзьям открыть безотзывной депозит на сумму от 5 тысяч рублей (долларов, евро) минимум на 3 месяца. За каждого друга (нового клиента) вы получите 50 рублей. Действовать акция будет до 31 октября.

А вот Банк БелВЭБ на своей инвестиционной платформе Finstore.by разместил токены ООО «Открытая линия» в евро со ставкой 8% годовых сроком на 4 года с возможностью досрочного погашения.

Банки продолжают снижать плату за просрочку по кредитам



Фото с сайта: pixabay.com

Напомним, эта тенденция началась еще в конце августа. Среди банков, которые уже отметились лояльностью к тем, кто не успевает по каким-то причинам вовремя гасить кредиты, — Абсолютбанк , Альфа-Банк , Банк БелВЭБ и РРБ-Банк .

На этой неделе к ним присоединился Технобанк . Здесь, чтобы снизить кредитную нагрузку, было принято решение «о снижении размера повышенных процентов и пени за несвоевременное исполнение обязательств по действующим кредитным договорам». Клиентам предлагают обратиться в банк, чтобы заключить допсоглашение.

Карточка для шопинга в Dana Mall



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

БПС-Сбербанк совместно с Mastercard выпустил кобрендинговую бонусную карту DanaCard для посетителей столичного центра Dana Mall. Карта позволяет накапливать бонусы и потом обменивать их на подарочные сертификаты. Механика начислений проста: в месяц оформления карты и в течение двух последующих месяцев при оплате в торговых объектах ТРЦ DanaMall будет начислено до 5% бонусами от суммы транзакций, затем — до 3%. Начисление баллов за пределами торгового центра — до 1%. Накопленные бонусы можно обменять на подарочные сертификаты для оплаты покупок.

Оформление бонусной карты DanaCard Mastercard World сроком на 3 года обойдется всего в 3 копейки. При расчетах картой на 200 рублей в месяц плата за обслуживание в 2 рубля взиматься не будет. Пополнять баланс можно без комиссии через ЕРИП с карты любого белорусского банка.

Вместе с бонусами по карте предусмотрены дополнительные скидки по программе лояльности «Моцная картка».