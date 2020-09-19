Какие пять смартфонов сейчас популярны в Беларуси

Источник материала: Tut.by

Осень — время анонсов и выхода на рынок новых смартфонов. Впрочем, другие, уже продающиеся аппараты пользуются не меньшим спросом. Посмотрели, какие именно устройства сейчас выбирают в Беларуси. Ниже рассказываем о пятерке одних из самых популярных.

Для выбора этих аппаратов мы использовали сервисы Kupi.TUT.BY и «Яндекс.Маркет», предварительно отсортировав устройства по популярности в нашем регионе. Так и сформировалась пятерка наиболее интересующих белорусов девайсов на момент публикации материала.





Уже традиционно в топ-5 находится этот среднебюджетный девайс от Samsung. О его плюсах и минусах мы подробно рассказывали в обзоре, но если вкратце: у девайса пластиковый корпус, встроенный в экран сканер отпечатков пальцев (срабатывает не очень быстро), слот для установки одновременно двух сим-карт и карты памяти.

К плюсам можно отнести экран на 6,47 дюйма с AMOLED-матрицей — цветопередача насыщенная, многим пользователям такое нравится. Процессором выступает Exynos 9611, в паре с которым установлено 4 ГБ оперативной памяти. Интересно, что в нашем каталоге повышенным интересом пользуется начальная версия с 64 ГБ хранилища. Производительности девайсу хватает, правда, ощутимого запаса нет. Но для простого юзера это вряд ли станет сдерживающим фактором при покупке.

Galaxy A51 оснащается батареей на 4000 мА·ч, есть проводная 15-ваттная зарядка. Полного заряда хватает на день-полтора работы без подключения к розетке. Основная камера располагает модулями на 48 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп.



Скриншот с YouTube

Один из самых доступных на данный момент смартфонов от китайского производителя. Чтобы максимально снизить цену, в устройство даже не встроили сканер отпечатков пальцев — есть только распознавание по лицу. Зато можно установить одновременно две «симки» и карту памяти.

Другие параметры: диагональ экрана равняется 6,53 дюйма (HD+), процессор — MediaTek Helio G25. Оперативной и постоянной памяти соответственно бывает 2/3 и 32 ГБ. Протестировать девайс мы еще не успели, но ожидать от него чудес в плане производительности не стоит. Батарея объемная, на 5000 мА·ч. Поддерживается 10-ваттная проводная зарядка. А еще в активе основная камера разрешением в 13 Мп.



Скриншот с YouTube

По рангу эта модель располагается на одну ступень выше по сравнению с описанным выше A51. Она все так же изготавливается из пластика, комплектуется аналогичным сканером отпечатков в экране и возможностью установки двух сим-карт и карты microSD.

Диагональ экрана больше — целых 6,7 дюйма, матрица — AMOLED, ее разрешение — Full HD+. А еще в A71 более производительная «начинка» с процессором Snapdragon 730 — тут запас по мощности уже присутствует. Памяти в популярной в Беларуси модификации — 6/128 ГБ.

Объем аккумулятора также подрос и составляет 4500 мА·ч, в активе уже 25-ваттная проводная зарядка. Набор камер такой: 64 Мп + 12 Мп + 5 Мп + 5 Мп.



Скриншот с YouTube

Это, наверное, один из самых доступных по цене смартфонов компании — причем прошлого года. В целом можно провести параллель с тем же Redmi 9A: сканера отпечатков пальцев в девайсе нет, слот для сим-карт и карты памяти не комбинированный. То есть можно использовать одновременно карту памяти и две сим-карты.

Дисплей, в отличие от других аппаратов Samsung в подборке, тут IPS, а не AMOLED. Разрешение также пониже — HD+. Процессор фирменный, разработки самого производителя — Exynos 7884. Оперативной памяти устанавливается 2 ГБ, постоянной — 32 ГБ. Батарейка, правда, не самая большая — на 3400 мА·ч. Быстрой зарядки нет. Основная камера состоит всего из одного фотомодуля разрешением в 13 Мп.



На фото iPhone 11. Фото: The Verge

Единственный флагманский смартфон в подборке — причем не в самой дешевой модификации, с 128 ГБ основной памяти. Долго рассказывать об устройстве не будем. Ограничимся лишь тем, что даже с выходом линейки iPhone 12 актуальности «одиннадцатый» не потеряет еще много лет. Мощности процессора Apple A13 Bionic хватит надолго.

Аппарат — во всяком случае, официально в нашем регионе — поддерживает установку одной физической сим-карты. Но есть встроенные eSIM. Диагональ IPS-экрана составляет 6,1 дюйма, в активе сдвоенная основная камера с фотомодулями по 12 Мп каждый. Сама Apple объем оперативной памяти телефона не называет, но известно, что в iPhone 11 ее 4 ГБ.

Примерно так же обстоит ситуация с аккумулятором — энтузиасты выяснили, что его объем равняется 3110 мА·ч. День-полтора без подзарядки проживет. А еще в активе проводная и беспроводная подзарядки. Кроме того, смартфон защищен от попадания внутрь корпуса воды и пыли. Разумеется, не отказались и от продвинутой системы 3D-распознавания лиц Face ID.