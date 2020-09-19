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Видеофакт: "горе-мать" под алкоголем уронила ребенка и затеяла драку

19.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Следователи проводят проверку по факту неосторожного обращения женщины с ребенком в скейт-парке города Ефремова Тульской области.

На кадрах, снятых очевидцем, героиня видеоролика в состоянии алкогольного опьянения пытается забраться с коляской на один из трамплинов, но в результате роняет ребенка на землю. Позже, когда мать решили утихомирить другие посетители парка, она вступила в драку, в ходе которой еще раз уронила плачущего младенца. 

© Sputnik / Владимир Песня
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Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова рассказала, что девочка сейчас находится в больнице, она не получила ни травм, ни повреждений.

Готовятся документы для подачи иска в суд по лишению или ограничению матери в родительских правах. В ближайшее время девочка будет отправлена в детский дом. Дальнейший вопрос о жизнеустройстве ребенка будет решаться в суде.

Женщину уже лишали родительских прав в отношении двух детей. Сообщается, что по результатам следственной проверки будет принято процессуальное решение и дана юридическая оценка действиям женщины по статье 156 Уголовного кодекса РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").

 
 
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Жительница Тульской области пришла в скейт-парк и попыталась забраться с коляской на трамплин. Смотрите на видео, как "горе-мать" бросалась в драку, а посетители...
 
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