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Десантники на российско-белорусских учениях ликвидировали "террористов"

19.09.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 сен - Sputnik. Десантники на российско-белорусских учениях "Славянское братство" уничтожили условных террористов, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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Российские и белорусские спецназовцы освободили "заложников" на учениях

"В рамках совместного белорусско-российского тактического учения "Славянское братство-2020" личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимающий участие в учении, отработал тактические действия на полигоне "Брестский", в ходе которых десантники провели слаживание подразделений, действующих в составе многонациональной тактической группы на новейших боевых машинах десанта БМД-4М и бронетранспонтерах БТР-МДМ "Ракушка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отрабатывались блокирование населенного пункта, преследование условных террористов и их уничтожение. Применялись армейская авиация и артиллерия. С белорусской стороны в учениях принимает участие десантно-штурмовое соединение Сил специальных операций из Бреста.

Учения "Славянское братство" являются белорусско-российско-сербскими. Однако правительство Сербии приняло решение о моратории на полгода на участие в военных учениях со странами ОДКБ, Запада, а также Китаем. По словам сербского министра обороны Александра Вулина, данный шаг вызван "страшным и незаслуженным давлением ЕС" и желанием сохранить военный нейтралитет.

"Славянское братство" проводится поочередно на территории одной из стран-участниц. Так, в 2018 году учения проходили в России, а в 2019-м – в Сербии.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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С белорусской стороны в учениях принимает участие десантно-штурмовое соединение Сил специальных операций из Бреста.
 
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