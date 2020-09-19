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Глава Офиса президента Украины: «вагнеровцев» задержали в Беларуси неслучайно
Источник материала: Навiны
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак полагает, что в ситуации с задержанием боевиков ЧВК «Вагнера» под Минском является спецоперацией, но не украинской.
Как заявил чиновник в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера», «так называемые частные армии очень плодотворно сотрудничают с Российской Федерацией».
Он задал риторический вопрос: «Как вы считаете, возможно ли, чтобы группа людей готовилась в течение года и спецслужбы РФ об этом не знали? Я думаю, что это спецоперация, но не украинская спецоперация».
Граждане России, которых белорусские власти назвали «вагнеровцами» были задержаны в санатории «Белорусочка» (Минский район). ГосСМИ сразу раструбили о том, что бойцы прибыли в нашу страну с целью дестабилизации ситуации в преддверии президентских выборов.
А госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков 30 июля и вовсе огорошил журналистов каскадом алармистских заявлений. Мол, по факту задержания российских боевиков возбуждено уголовное дело о подготовке террористических актов, идут поиски еще
К боевикам из-за восточной границы люди в погонах поспешили
Украина направляла в Беларусь запрос об их экстрадиции, так как было подозрение, что задержанные принимали участие в боевых действиях на Донбассе на стороне самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
После выборов риторика власти по этому вопросу изменилась полностью. По нынешней версии, проводилась
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Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак полагает, что в ситуации с задержанием боевиков ЧВК «Вагнера» под Минском является спецоперацией, но не украинской.
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