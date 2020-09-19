Эксперт: Беларусь и месяц не проживет, если Лукашенко закроет границы

После угроз со стороны Александра Лукашенко генсек ассоциации Linavа Зенонас Буйвидас посетил КПП на границе с Беларусью и сказал, что сейчас движение через границу проходит в обычном режиме.



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По его словам, маловероятно, что граница будет полностью закрыта. Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что это в первую очередь больно ударит по самой Беларуси.

«Все проходит в нормальном режиме, сейчас [на границе] нет никаких перемен. Мы говорили с водителями, которые едут с той стороны, все сказали, что никаких перемен не было», — сказал в передаче «День на Delfi» Буйвидас. По его словам, белорусская таможня проводит жесткий контроль машин с европейскими номерами: «Их направляют на рентген. Там они стоят по несколько часов в очереди».

Эксперт полагает, что полностью закрыть границу невозможно: «Большая часть потоков идет в Калининград, мне кажется, все равно грузы должны проходить. Бизнес всегда ищет возможности улучшения, ускорения или повышения уровня безопасности перевозок, я думаю, будут возить через Россию-Латвию».

Он считает, что заявление Лукашенко является политическим, несовпадающим с экономическими возможностями Беларуси: «Остановка грузоперевозок и транзита в первую очередь больно ударит по самой Беларуси. Это попытка сказать, не лезьте в наши дела и отстаньте, но сомневаюсь, что будут реальные действия. Без денег никто долго не проживет, а деньги со стороны им тоже никто долго давать не будет».

Янулявичюс предрекает соседям остановку заводов, прекращение сбора денег за транзит: «Наконец, ввозят товары в Беларусь, с которых получают НДС, это около 70% ВВП Беларуси. <...> Ни сам режим, ни бизнес не сможет жить при закрытых границах даже месяц».

Кроме этого эксперт обратил внимание на то, что часть производимого в Беларуси оборудования продается в Россию, а компоненты для них изготавливают в Польше, в Германии… «Вопрос — если не привезем эти компьютеры, как они соберут конечный продукт и продадут его? Переориентируются, найдут поставщиков в Азии, да, возможно, через полгода-год, но будет ли что спасать?»