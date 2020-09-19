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СМИ: Путин сможет проявить понимание и допустить падение Лукашенко
Источник материала: Навiны
В борьбе с протестным движением в Беларуси Александр Лукашенко со всею силой играет «на клавиатуре антизападной пропаганды» и утверждает, что «колонны танков НАТО гудят прямо у ворот страны».
Как пишет сегодня Frankfurter Rundschau, при этом Лукашенко «все сильнее производит впечатление сбитого с толку лидера, который после 26 лет правления уже не способен понять, что никто больше не хочет за ним следовать».
По мнению журналистов издания, угрозы со стороны Лукашенко показывают его слабость, и есть «оправданная надежда, что Путин сможет проявить понимание и допустить падение Лукашенко».
Однако «самая большая опасность состоит в том, что Лукашенко может все поставить на одну карту. А именно - на жесткую эскалацию насилия», передает
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В борьбе с протестным движением в Беларуси Александр Лукашенко со всею силой играет «на клавиатуре антизападной пропаганды» и утверждает, что «колонны танков...
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