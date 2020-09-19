СМИ: Путин сможет проявить понимание и допустить падение Лукашенко

В борьбе с протестным движением в Беларуси Александр Лукашенко со всею силой играет «на клавиатуре антизападной пропаганды» и утверждает, что «колонны танков НАТО гудят прямо у ворот страны».



Фото пресс-службы Кремля

Как пишет сегодня Frankfurter Rundschau, при этом Лукашенко «все сильнее производит впечатление сбитого с толку лидера, который после 26 лет правления уже не способен понять, что никто больше не хочет за ним следовать».

По мнению журналистов издания, угрозы со стороны Лукашенко показывают его слабость, и есть «оправданная надежда, что Путин сможет проявить понимание и допустить падение Лукашенко».