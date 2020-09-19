|
В рейтинге внедрения криптовалют Беларусь - на 19 месте и 154 стран
19.09.2020 09:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Первое место в рейтинге внедрения криптовалют заняла Украина, второе - Россия, третье - Венесуэла.
Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке 19 место,
Позиции стран в отчёте распределены на основе 4 метрик:
Далее каждой стране присваивался индекс от 0 до 1: чем выше результат, тем выше положение в рейтинге.
Первую строчку заняла Украина, за ней следует Россия. Топ-5 замкнули Венесуэла, Китай и Кения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первое место в рейтинге внедрения криптовалют заняла Украина, второе - Россия, третье - Венесуэла.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)