рассказал «Собеседнику». О происходящем в стране и о телепропаганде Колосов«Собеседнику».

Причина ухода с российского ТВ – цензура

– Илья, в октябре 2013 года вы ушли с телеканала ТВЦ. Почему?





– Причина ухода – цензура на телеканале. И вмешательство в редакционный процесс со стороны чиновников из московского правительства. Насколько я помню, поводом к увольнению послужил материал в «25-м часе», посвященный очередному убийству кавказцем русского парня, заступившегося за девушку. Его звали Егор Щербаков. За этим убийством последовали массовые выступления жителей Бирюлево, что крайне болезненно было воспринято московским руководством. В нашей программе, помимо моего комментария, тогда вышло интервью с Владимиром Жириновским, который подверг критике действия УВД по Южному округу столицы. Он был категоричен в оценках и выступил с требованием уволить местное полицейское руководство. Что, кстати, и было сделано спустя три дня. Однако я, по настоянию одного из заместителей Собянина, был уволен еще раньше. Трудно представить себе нечто подобное во времена руководства телеканалом Олега Попцова. Но, поскольку «ТВ Центром» уже руководили люди, неспособные дать отпор подобному вмешательству, мне пришлось покинуть телеканал. Я, кстати, нисколько об этом не жалею. Мой уход был неизбежен, если принять во внимание, во что превратилось российское телевидение к началу 2014 года. – Слышал, тогда у вас появилась новая семья и вы переехали жить и работать в Германию? – Новая семья появилась гораздо раньше. А в Германию я действительно уехал. Поступило предложение возглавить европейское бюро телеканала RTVI. За этим последовал прекрасный и плодотворный год работы в Берлине. Об этом я до сих пор вспоминаю с благодарностью.





– Почему же потом оказались в Беларуси?





– Из-за последствий финансового кризиса RTVI не мог больше позволить себе содержать штат сотрудников в Европе. Да и мой контракт подошел к концу. Поэтому в 2015 году я стал рассматривать другие варианты. К тому времени на Втором общенациональном канале Беларуси открылась вакансия автора и ведущего итоговой еженедельной программы. Так я оказался в Минске.





Минск – европейская столица

– Какие были особенности работы там?





– В каждой телекомпании свои нюансы. Привыкать пришлось к тому, что у канала есть аудитория. Если в Германии, делая похожую еженедельную программу, я понятия не имел, кто и в какой стране ее смотрит, то в Минске каждый выпуск имел обратную связь. Ни в Москве, ни в Берлине ничего подобного не было (в России вообще на СМИ никто внимания не обращает – хоть обкукарекайся, все равно не рассветет). То есть если в нашем эфире звучала критика в адрес какого-то чиновника или целого министерства, то на следующий же день проводилось разбирательство, принимались меры по исправлению ситуации. А потом на телеканал приходило уведомление о решении вопроса. Вы можете представить себе нечто подобное в Москве?!

– Насколько белорусский менталитет отличается от русского?





– У белорусов меньше раздолбайства, больше порядка и аккуратности. Помню случай, когда в период проведения чемпионата Европы по футболу в городских парках были установлены большие экраны для просмотра матчей. Финансировали это производители пива. И они же, разумеется, организовывали переносные шатры, в которых торговали своим напитком. Так вот, представьте себе парк, берег реки Свислочь, я с женой и малышом прогуливаюсь по набережной. Вижу перед собой огромную, но строгую очередь. Куда бы вы думали? В туалетные кабинки. То есть в Минске никому, даже подвыпившему футбольному болельщику, не приходит в голову справить малую нужду под деревом или кустом, коих в парке предостаточно. Люди стоят в очереди в туалет! Тогда я в очередной раз убедился, что белорусы – это европейцы, а Минск – европейская столица.





– Но пару лет назад вы ушли и с белорусского телевидения. Почему?





– По большому счету это связано со сменой руководства канала. Были созданы условия, при которых продолжение работы не представлялось возможным. Кстати, спустя какое-то время канал покинули и мои коллеги. Замечу лишь, что это не было связано с качеством программы, которую мы делали. В тот год «Контуры» были признаны лучшей аналитической программой Беларуси и удостоены премии «Телевершина».

Коррупция и псевдопропаганда

– Однажды вы сказали, что любите революцию. Почему?





– Я люблю революцию как способ быстрого решения перезревшей проблемы. Люди, работающие с информацией, острее чувствуют необходимость перемен. Проще говоря, если для обывателя ситуация терпима, то политическому обозревателю уже невмоготу. И тогда я за революцию. Предвидя ваш вопрос о том, кто будет пользоваться ее плодами, отвечу: нужно избавиться от всего плохого и оставить все хорошее.





– Ваш взгляд на сегодняшние процессы в Беларуси? Неужели действительно есть какие-то внешние силы (как уверяет всех Лукашенко), которые пытаются повлиять на политическую жизнь этого государства?





– Я внимательно слежу за происходящим в Минске, и у меня складывается впечатление, что Лукашенко находится в какой-то иной реальности, которую простому жителю страны понять сложно. Картина мира, в которой Польша вот-вот нападет на Гродненскую область, а США из космоса следят за президентским вертолетом и дают команду протестующим на завершение митинга, представляется мне, как бы это сказать, искаженной, что ли. Но поскольку этим воззрением руководствуется президент государства и Верховный главнокомандующий, то ситуация выглядит отнюдь не смешной, а опасной.





– Вы участвовали в этих акциях протеста? Поддерживаете ли их?





– Я не являюсь гражданином Беларуси, поэтому ни голосовать, ни требовать смены или сохранения власти не могу. Но я люблю Беларусь и чувствую свою причастность к происходящему. Свою миссию, если о ней вообще можно говорить, я вижу в следующем: сделать так, чтобы из нынешнего кризиса Беларусь вышла с минимальными потерями. В моих силах объяснить аудитории суть происходящего, поделиться своим видением. И тем самым предотвратить возможные ошибки.





– Как видите дальнейшее развитие событий? И если произойдет пресловутая интеграция России и Беларуси, какие в этом есть минусы и плюсы?





– Я уже неоднократно говорил о том, что Александр Лукашенко не справился со временем – это тот соперник, которого ему переиграть не удалось. О подготовке страны к передаче власти нужно было задуматься уже после 2015 года, то есть после предыдущих президентских выборов. И если бы в нынешних участвовал уже не Лукашенко, а тот, кого он рекомендовал, то у преемника были бы огромные шансы на победу. А сам Александр Григорьевич остался бы в памяти соотечественников выдающимся политиком, внесшим неоценимый вклад в создание современной белорусской государственности. Увы, все пошло не так. И теперь Лукашенко обеспокоен тем, как безопасно уйти от власти и не заплатить за это слишком высокую цену. А надо понимать, что расплачиваться приходится белорусским суверенитетом, как политическим, так и экономическим. Выгодополучателем, похоже, выступят нынешние российские власти.Опять-таки важно делать различие между Россией и российскими властями. В такой ситуации плюсов ни для россиян, ни для белорусов я не вижу. Хочу быть правильно понятым: я русский человек и выступаю за объединение России, Украины и Беларуси. Но эта интеграция должна проходить не вследствие давления и шантажа, а добровольно и взаимовыгодно. Россия, к сожалению, не является сегодня интеграционным центром. Ей нечего предложить своим соседям, кроме коррупционной модели управления и псевдопатриотической пропаганды. Надеюсь, что со временем (лучше раньше, чем позже) ситуация изменится.







