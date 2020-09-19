Как оказалось, митрополит Вениамин любит интервью. В одном из них, для канала СПАС, он говорит по поводу событий в Беларуси, что со стороны церкви «тем людям, которые не имеют мира в душе, имеют такую внутреннюю настроенность против кого бы то ни было, нужно постараться помочь понять другую сторону, постараться оправдать... не грех, но оправдать человека».





По мнению, митрополита Вениамина, общество сможет гармонично развиваться только тогда, когда придет осознание этого греха, а это произойдет не сразу, не надо торопить.





Для иллюстрации он приводит эпизод из юности преподобного Силуана Афонского (в миру - Семена)





Однажды, во время жатвы, когда Семен работал в поле с отцом, ему пришлось готовить обед. Была пятница, забыв об этом, он наварил свинины, отец ел и ничего не сказал. Только спустя некоторое время отец кротко и смиренно как-то заметил:





— Сынок, помнишь, как ты в поле накормил меня свининой? А ведь была пятница ты знаешь, я ел ее тогда как стерву.





Из этого митрополит делает вывод:





«Надо не просто сказать какую-то правду, истину, а надо сказать ее в нужный момент... тогда, несомненно, будем услышаны».





То есть, попросту говоря, не сопротивляйся лжи, проглоти ее. Ведь не все осознают эту ложь. Потерпи. А потом, когда уже правда будет бессильна перед ложью, можно сказать: какую же гадость мы проглотили и смолчали. И волки сыты, и оставшиеся овцы рады, что целы.





Во всех интервью митрополит Вениамин твердит, что миссия церкви состоит в «нейтральном» отношении к сторонам и в «умиротворении сердец».





Но вот этот призыв к миру, столь популярный и вроде бы бесспорный, на самом деле лукавство. Вспоминается, как в советское время втягивали церковь в «борьбу за мир». Почитаешь выступления тогдашних иерархов - вроде все правильно, формально не придерёшься . Однако в контексте все иначе. В борьбе за мир, но на определенной стороне. Если против «американского империализма» или «израильской военщины» это огого, какие мы миротворцы. А если какой-нибудь Афганистан или арабский терроризм, уже и заплющили глазки. «Мы выше этого, мы молимся».





Аналогично и здесь. Возмущаешься насилием? Это не хорошо, это разрушает мир в душе, надо простить: христиане прощают, они за мир и всеобщее умиротворение. И вообще мы выше забот о земной власти. Перетерпите, простите и не возникайте. Не надо никаких действий. Бездействие это мир.





Напротив. По отношению к «другой стороне». Ни слово про «мир в душе» для карателей, которые просто бесятся нутренней злобы. И именно в бессмысленной злобе были эти избиения и пытки, без всякого пусть даже циничного смысла. Никто не повторил прямые слова Иоанна Крестителя к стражам порядка, так подходящие для данной ситуации: никого не обижайте и довольствуйтесь своим жалованьем. Нет, это вы должны не обижаться, а им обижать можно. Это они за свое рвение получили огромные премии и побежали их отоваривать. А вы - довольствуйтесь тем, что имеете, главное, чтоб мир был в душе. Съешьте ложь и насилие, да хоть «как стерву», потом про это расскажите, а сейчас не подавайте виду.





Вспоминается тут эпизод из моей собственной жизни еще 2006 года. Когда на епсовете тогда разбирали мои писания в интернете, Федор Повный буквально по этой притче Вениамина сказал примерно так: «Знаешь, ты пиши в стол, а потом, в будущем, потомки, возможно, это оценят. Скажут: а может он был и прав. А сейчас не надо нам мешать».





Точно так же и с властью. Власть Христа не от мира сего, поэтому борьба за власть это суета, это не для христиан. Но это по отношению к нам, у кого и нет власти, такая забота о душе. А вот о душе узурпатора, который подгреб под себя все, держится за власть в злобе посиневшими руками, никто не заботится. Никто не скажет ему, что все это суета, что это разрушает его же душу, что вообще к старости не мешало бы о горнем задуматься... Нет, его страсть святая. И мы должны ее леляеть, во имя всеобщего мира и спокойствия.





«Остановиться» это хорошо, только остановиться надо всем, «обоим сторонам», а не только протестующим, в угоду действующей власти.





Остановиться и понять, что без диалога и уступок ситуация не разрешится. В лучшем случае - подавится. Нарыв скроется, но будет зреть, пока опять не взорвется. Вот это как раз и может сказать церковь, если она действительно нейтральна, а не лицемерна, если она действительно хочет умиротворения, а не усмирения.