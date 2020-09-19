ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп готов уволить директора ФБР

19.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, выразив недовольство его ответами на слушаниях в комитете по внутренней безопасности Палаты представителей Конгресса США.

Об этом президент США заявил на встрече с журналистами в Вашингтоне в пятницу, 18 сентября, передает DW.

По словам главы Белого дома, ему "не понравилось", что Рей назвал в качестве опасностей для выборов президента США в ноябре Россию и праворадикальные группировки, но ничего не сказал о Китае и леворадикальных группировках. Китай должен стоять "в самой верхней части списка", высказал свое мнение Трамп. На вопрос, собирается ли он теперь уволить главу ФБР, он ответил, что в администрации США "рассматривают много различных вариантов".

Днем ранее директор ФБР на слушаниях в Конгрессе заявил, что Россия прилагает активные усилия, чтобы повлиять на американские выборы через соцсети и государственные СМИ, хотя речь пока идет о "злонамеренном влиянии", а не об атаках на инфраструктуру выборов, как это было в 2016 году. "Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена", - заявил Рей. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден является основным соперником действующего главы Белого дома.

Кристофер Рей возглавил ФБР в августе 2017 года после того, как в мае того же года Трамп отправил в отставку предыдущего главу ФБР Джеймса Коми, так как он якобы "плохо выполнял свою работу". К тому моменту ФБР вело расследование возможного воздействия России на президентскую кампанию в США в 2016 году и возможных связей предвыборного штаба Дональда Трампа с Кремлем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дональд Трамп не исключил увольнения директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофера Рея, выразив недовольство его ответами на слушаниях в комитете по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кипр вновь блокировал санкции Евросоюза против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика