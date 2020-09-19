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Кипр вновь блокировал санкции Евросоюза против Беларуси

19.09.2020 09:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кипр вновь заблокировал санкции Европейского Союза против Беларуси, наложив вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", - цитирует агентство dpa европейского дипломата, который пожелал остаться неназванным.

В то же время Кипр объясняет свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря, передает DW.

В тот же день стало известно, что госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон поддержал позицию Кипра в вопросе о санкциях против Анкары. Санкции должны быть в числе вариантов, которые рассмотрит ЕС, если Турция продолжит "угрожать безопасности и суверенитету" Кипра, заявил Бон после переговоров с главой кипрского МИДа Никосом Христодулидисом.

Конфликт между Турцией с одной стороны и Грецией и Кипром с другой разгорелся летом, когда Анкара отправила исследовательское судно Oruc Reis проводить геологоразведочные работы близ греческого острова Кастелоризо в сопровождении военных судов. В результате турецкие и греческие вооруженные силы были приведены в состояние повышенной боеготовности.

Санкционный список ЕС включает примерно 40 человек, ответственных за фальсификацию белорусских выборов и насилие против мирных демонстрантов. Он не может вступить в силу уже около двух недель, так как решение об этом должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС. 10 сентября Кипр уже налагал вето против планируемых санкций.

 
 
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Кипр вновь заблокировал санкции Европейского Союза против Беларуси, наложив вето на проект штрафных мер в пятницу, 18 сентября, на заседании Комитета постоянных...
 
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