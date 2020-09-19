Зачем на сцену позвали монахиню? Пиар-специалист раскладывает по полочкам женский форум «За Беларусь»

Источник материала: Tut.by

Большая политика Беларуси начала предлагать людям не только хлеба, но и зрелищ. Насколько успешно это получилось сделать на женском форуме «За Беларусь», рассказывает PR-специалист Анна Мирочник . Давайте посмотрим на мероприятие глазами пиарщика.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

День белорусок не только 8 Марта

Поклонницам Лукашенко, при всей их нелюбви к кукловодам и протестующим, всё же есть, за что сказать спасибо тем, кто регулярно коптит небо на площадях. Усилиями последних из «бедолаг, которые рухнут» женщины Беларуси внезапно превратились в «хозяек страны». Все, независимо от политических убеждений.

С хозяйками приходится говорить на равных, а также инвестировать в рост их симпатий. И поскольку в Беларуси значительную часть электората составляют женщины, лучше, чтобы они хозяйничали в вашу пользу и под вашим покровительством. Поэтому сделать комплимент в виде концерта довольно правильное решение для президентского аппарата.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Правильным решением был и сбор на одной из самых крупных концертных площадок страны. Логика проста — единомышленникам важно видеть, что их много. В этом же, кстати, был смысл ношения белых протестных браслетов: чтобы каждый видел, что не одинок, и был смелее в своей гражданской позиции.

Прием, известный еще со времен Древнего Рима, сработал, и наряду с бело-красно-белым флагом вызвал недовольство властей. Тем не менее, механизмы, стабильно работающие со времен Античности, работают и сегодня. В их базе лежит простая психология: человек зависит от социума и нуждается в одобрении своих действий. Тогда мотивация что-то делать растет. Поэтому желание громко выражать мнение в поддержку действующей власти необходимо подогревать, а поклонников — объединять.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Стратегически это очень верный ход. Ведь протест не ограничивается только воскресными выходами на площадь — в будни люди объединяются во дворах, общаются с соседями, устраивают субботники и посиделки. Это регулярные праздники, куда сторонниц Лукашенко не приглашают.

А на форуме женщины оказались в огромном зале, увидели единомышленниц, пообщались и поняли, что они не одни — есть, с кем не давать развалить страну. Более того, их почтил присутствием сам глава государства, дав понять, насколько «хозяйки» важны персонально для него. По-человечески. Это прием из классического менеджмента, который часто используют зарубежные руководители, чтобы расположить к себе рядовых сотрудников.

Как видим, прием прекрасно сработал с аудиторией форума: многие участницы прониклись настолько, что не стеснялись слез восторга. На женских слезах умиления сделала карьеру не одна политическая партия — это тоже классический (к слову, западный) прием.

Как детали мешают эйфории

Как это часто бывает в жизни, хорошая идея может быть загублена плохой реализацией. В Беларуси такое сплошь и рядом, но этот форум в силу свежести случая хочется отметить отдельно. Ведь, казалось бы, отчего на хорошей площадке получилось довольно проходное мероприятие?

Во-первых, подавляющая часть зрительниц приехала из регионов. Как вы понимаете, путешествовали они не на личном вертолете и вряд ли даже на авто бизнес-класса, а также вряд ли отдыхали после вояжа по стране в хорошей гостинице перед форумом. Многие рано проснулись и добирались несколько часов. Неудивительно, что зал был сонным и реагировал на кричалки со сцены куда как более вяло, чем мог бы. Теперь представьте, что женщинам пришлось в те же сутки проделать обратный путь и на следующий день выйти на работу. Не до песен.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И даже усталость зрителей можно было бы преодолеть, позаботься организаторы о действительно хорошей программе. У меня нет данных о продажах билетов на концерты Жаннет, Дорофеевой и арт-группы «Белорусы», но рискну предположить, что особого ажиотажа у публики нет. На белорусской эстраде конкуренции тоже не наблюдается. Это дает нам возможность отбросить как несостоятельную гипотезу о том, что собирать стадионы этим звездам мешают молодые певички за деньги спонсоров и нечистые на руку продюсеры конкурирующих ансамблей. Мешает нашим исполнителям только отсутствие рынка.

Этот момент, с одной стороны, позволяет зарабатывать на хлеб всем артистам. Но, с другой, — не дает эстраде перерасти из самодеятельности в шоу-бизнес. Только в этом случае у артистов появляется и отличный репертуар, и красивые шоу и много всего другого, что есть у мировых звезд. Отсутствие рынка, в свою очередь, приводит к тому, что петь может каждый, но никто, даже самый талантливый, финансового успеха в Беларуси своим творчеством не добьется.

А значит выделять средства на разработку качественного музыкального материала неоткуда, и заниматься его промо, чтобы зритель с первых нот подхватывал песню, не за что. В итоге люди с отличными голосами и, давайте признаемся, многие с большим талантом вынуждены петь то, что бог послал. Зритель, разумеется, за такое платить не согласен.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Дальше — по цепочке. Поет талантливая певица много лет, трудится и делает возможное в данных ей условиях. Но всю жизнь обречена блистать либо на «Дажынках», либо на провластных концертах. Это, с моей точки зрения, огромная человеческая трагедия. Но, если человек, поющий со сцены, таким положением дел доволен, кто я такая, чтобы обсуждать его выбор.

Важной, но неуловимой для многих деталью стали технические (вроде света, звука, оформления сцены) и «декоративные» моменты (например, работа подтанцовки). Здесь мы опять упираемся в рынок…

Почему белоруски подпевают украинской Лободе, а не Ирине Дорофеевой или Жаннет? Почему Земфира так скандалит по поводу качества звука и перед каждым шоу так переживает за этот нюанс? Почему Мадонна вкладывает состояния в кордебалет и оформление? Потому что именно эти мелочи делают картинку.

Даже, если человек никогда не был на хорошем концерте, дома есть телевизор. В нем идут музыкальные каналы, где мы видим и клипы, и концерты. Формируется определенная насмотренность, которая при столкновении с халтурой, подает в мозг сигнал: «Нам пытаются втюхать второсорт». Поэтому и умиление может быть, и уважать безмерно артиста можно, но экстаза и кайфа, как на концертах мировых групп, не будет. Чтобы его вызвать на огромном стадионе, сначала нужно инвестировать.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

И вот, казалось бы, есть у тебя в распоряжении огромная площадка, есть талантливые люди, готовые своим авторитетом поддерживать… а вкуса нет. Так вместо красочного шоу, которое могло бы по-настоящему зажечь сердца женщин и дать сто баллов в агитации, получился очередной партийный концерт, трансляцию которого посмотрели скорее ради обсуждений с друзьями, чем для удовольствия.

Женское движение и попытка показать альтернативный «триумвират»

Список ораторов тоже не был случайным. С его помощью прорабатывали возражения аудитории. Митингуют студенты — вот вам умница с двумя иностранными языками, которая уезжать за деньгами в Европу не хочет. Говорите на улицах, что зажимает власть частный бизнес — мы дали слово и предпринимательнице, ее тоже всё устраивает. Учёных ущемляют — сейчас вам руководитель Академии расскажет об игре на флейте и неудобствах, создаваемых митингами для талантливых людей, которым ее учебное заведение «оказывает образовательные услуги». Всех всё устраивает, и перемен люди не хотят. Есть запись.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также минута славы настигла журналистов, учителей, сотрудниц правоохранительных органов и армии. Это те категории, к которым у протестующих больше всего вопросов. И все понимают, что пламенная речь со сцены никак это недовольство не погасит. Зачем тогда приглашать их на сцену?

Всё просто — как и в вопросе «зачем нужен женский концерт?». Когда целые группы профессий встречают нападки в обществе, им нужно объединиться. Это дарит уверенность, что протесты далеки и немногочисленны, а настоящие люди здесь, и они готовы плечом к плечу с тобой бороться за общие идеи. И это хороший шаг с точки зрения сплочения, но плохой — для расширения электоральной базы. Для затихания протестов — метод просто никакой, будем откровенны. Ведь вместо извинений общество видит тех, кого считает обидчиками, героями, поцелованными властью. Представляете, какие эмоции это запускает?

Важно понимать, что картинка создавалась не только для участниц, но и для зарубежных наблюдателей. Это хорошо заметно по попытке в конце форума организовать что-то вроде триумвирата оппозиции. Как, вероятно, задумывалось: там три женщины, и у нас три, они обращались к загранице, и мы обратимся. Но снова не учли мелочи…

Во-первых, трио Тихановская-Колесникова-Цепкало было представлено разными типажами ролевых моделей. Тихановская — жена, которая ждет мужа из заключения и вынуждена бороться за семью. У нее очень красивая история в глазах западных наблюдателей. Белорускам и россиянкам она тоже близка, поскольку многие дамы жалуются на инфантильность мужчин и необходимость всё за ними доделывать или делать самой, если хочешь, чтобы получилось нормально. Вероника Цепкало — специалист в мировой корпорации, жесткий менеджер с модельной внешностью. Колесникова — талантливый музыкант, культурный деятель, которой близки демократические ценности. Она их так удачно транслирует как раз потому, что жила в Европе, долгое время находилась в контексте свободы, и хочет для своей страны того же. Не сыграешь это.

Всё это делает картинку очень яркой. А троица на форуме неизвестна и лишена харизмы. Да, есть мать выдающегося спортсмена. Но в мире имя есть у него, а не у мамы. И пиетета перед пожилыми в Европе нет, поскольку за границей нет культа страдания в старости, люди там достойно живут на пенсии. Зачем их жалеть?

Две красивые девушки, но совершенно неизвестные широким массам, которым ещё и очень неграмотно разбили слова, доверия у внешнего зрителя не вызовут тоже. И даже милые девочки за спинами говорящих никак не спасли картинку.

Зачем на сцену позвали монахиню?

Каким бы атеистом ты ни был, пиетет и священный трепет перед чем-то неизведанным всё равно испытаешь. И, как говорил Умберто Эко, «неверующего некому простить» — в моменты горестей и турбулентности спрос на веру возрастает многократно. Если не верите, изучите динамику запросов на услуги гадалок, экстрасенсов и прочих волшебников. По такому же принципу работает и религия. К Христу многие тоже приходят в черные периоды жизни.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Это понимали правители всех времен, и всегда церковь либо поддерживала государственный строй, либо не мешала ему и практически ликвидировалась. Более того, каждый глава государства веру выбирал под себя. Например, князь Владимир, крестивший Русь, колебался между исламом и христианством. Предпочтение христианству отдали из-за запрета на алкоголь в исламе. А это непосильное ограничение для славянина, о чем, к слову, и написали в летописи.

В Беларуси власть опирается на авторитет православной церкви. Это первая по численности верующих религия, поэтому важно убедить людей в том, что Бог на стороне власти (а значит, и на стороне поддерживающих ее). И хоть многие любят рассуждать о том, что религия и политика не должны объединяться, они еще как это делают. Посмотрите на примере нашей страны.

Одним из спикеров форума стала игуменья Гавриила. Первыми ее словами были заверения, что Церковь над политикой, и там молятся за каждого вне зависимости от его политических взглядов. Здесь хорошо бы закончить, но не вышло — и вместо ободряющей проповеди получилось запугивание и унижение православных, которые ходят на протесты. Фактически игуменья отреклась от несогласных с официальной политикой государства. Так разбился тезис о внеполитичности церкви, а белорусы получили новую пощечину.

Но даже устрашение работает эффективно, если говорить с аудиторией на ее языке. Посетите ради любопытства службы иудеев или католиков — там священнослужители максимально адаптируют проповеди под актуальные запросы аудитории. Православным ничего не мешает поступать так же, многие священники пытаются быть открытыми и говорить доступно (пример можно увидеть на youtube-канале «BATUSHKA ответит»). Но пока мы слышим о бесовщине (слово вышло из обихода лет 200 назад), грехопадении и сектантском жесте V. Конечно, такая риторика популярности религии не добавляет, и только вредит на женском форуме, где аудиторию нужно раскачать на эйфорию.

А еще я бы с большим удовольствием послушала после матушки слова главы католической церкви Беларуси или ее главного раввина. Но слова им не дали — фактически показав, что ни католики, ни мусульмане, ни евреи сильной процветающей Беларуси не нужны. Вместо сплочения на духовной почве белорусов демонстративно разделили по религиозному признаку.

Всё это очень печально. Однако некоторые слова игуменьи меня, безусловно, порадовали. Например, что зло всегда возвращается к человеку, его совершившему. Если не суд, преступников накажет Бог. Больше белорусам уповать не на кого.

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