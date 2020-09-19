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Асфальт - в лужу, радиатор - под потолок. Свежие ляпы строителей на «Доске позора»

19.09.2020 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продолжаем знакомить вас с самыми интересными случаями строительной халтуры и странностями благоустройства. Вот что нам прислали на «Доску позора» в этот раз.

Начнем с восстановления справедливости. После выхода «Доски позора» на прошлой неделе, к нам обратился инженер-электрик по поводу фото с висящей по стенам подъезда проводкой:


Фото предоставлено читателем

В подписи к ней говорилось, что это дело рук электриков. Читателю стало обидно за коллег: это провода телефонов и кабельного телевидения и электрики с ними не работают.

Минск, Логойский тракт, 10. Люди пишут, что эта лужа существует уже не один десяток лет. Любой дождь превращает неровный тротуар в озеро, а людям приходится обходить его по песку рядом, который в дождь превращается в грязное болото.


Так строители решили разместить батареи в подъезде дома. И это не Беларусь, фото прислали из российской Калуги.


Фото предоставлено читателем

Агрогородок Колодищи. Все как обычно: сделали тротуар, отремонтировали коммуникации, плитка провалилась.



Минск, улица Одинцова, 31−3. В четвертом подъезде планово заменили лифт, но аккуратно заделать отверстие в стене от старого пульта вызова не смогли.


Фото предоставлено читателем

Фаниполь. Двор домов № 10 и 12 по улице Я. Коласа. Критике читателей подверглись мусорные контейнеры: они старые, ржавые и протекают. Все это создает «оазис» грязной помойки с соответствующим запахом ровно посередине двора.


В плачевном состоянии находится проезжая часть, «тротуары», подходы к подъездам. Ремонт не производится минимум последние 20 лет. Несколько месяцев назад обслуживающая организация якобы провела работы: засыпала ямы строительным мусором, отходами от дорожных работ. Вероятно, в чьем-то понимании, получилось навести порядок.




А еще здесь скамейки установлены на кирпичи (инженерный гений местных строителей). Рядом — заваленные на бок урны, также подпираемые кирпичами.



Гомель, двор по улице Огоренко. Видео снято 17 сентября. На нем заснят ремонт дороги: рабочие шуфлями засыпают асфальт прямо в лужи.

Минск, во дворе дома № 23 по проспекту Газеты «Звязда». Здесь замечен странный ремонт мусорок с прогнившим дном. В них поставили пакеты — чтобы мусор не высыпался. И покрасили.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Восточная, 38. Пишут, что эта дорожка соединяет дом № 38 по улице Восточной и школьный двор гимназии № 6. По ней проходит невероятное количество детей в гимназию, в соседний детский сад № 426 идут малыши, мамы с колясками на прогулки и пожилые люди. Реально можно сломать ноги, особенно в темноте.



А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия, — auto.tut.by/road.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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