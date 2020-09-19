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От «Ювентуса» до «Про Верчелли». Тест на знание истории итальянского футбола

19.09.2020 09:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уже сегодня начнется розыгрыш очередного чемпионата Италии по футболу — 119-го по счету. Серия А — один из главных турниров Европы, а клубы с Апеннин множество раз становились обладателями Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА. Вместе с Parimatch мы предлагаем вам проверить свои знания об итальянском футболе в нашем тесте, который заставит задуматься даже знатоков. 

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К старту итальянской Серии А подготовили тест, в котором можно проверить свои знания об истории «кальчо». *Партнерский материал
 
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