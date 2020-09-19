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От «Ювентуса» до «Про Верчелли». Тест на знание истории итальянского футбола
Источник материала: Tut.by
Уже сегодня начнется розыгрыш очередного чемпионата Италии по футболу — 119-го по счету. Серия А — один из главных турниров Европы, а клубы с Апеннин множество раз становились обладателями Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА. Вместе с
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К старту итальянской Серии А подготовили тест, в котором можно проверить свои знания об истории «кальчо». *Партнерский материал
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