От «Ювентуса» до «Про Верчелли». Тест на знание истории итальянского футбола

Источник материала: Tut.by

Уже сегодня начнется розыгрыш очередного чемпионата Италии по футболу — 119-го по счету. Серия А — один из главных турниров Европы, а клубы с Апеннин множество раз становились обладателями Кубка европейских чемпионов и Кубка УЕФА. Вместе с Parimatch мы предлагаем вам проверить свои знания об итальянском футболе в нашем тесте, который заставит задуматься даже знатоков.

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Партнер проекта:

Parimatch – технологическая компания, флагман в индустрии беттинга в Беларуси – гордится надежным букмекерским и игровым предложением на инновационной цифровой платформе для мобильных устройств .