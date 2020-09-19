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Красота и грация: восхищаемся белорусскими лошадками

19.09.2020 09:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Один из таких людей - Николай Ожог, ныне пенсионер, а в прошлом веке председатель  одного из самых рентабельных колхозов Беларуси "Полесская Нива" Столинского района. На республиканской выставке племенного животноводства, проходившей в Бресте в 1998 году, он предложил юной россиянке, выпускнице Новосибирского Государственного аграрного Университета Марине стать вместе с ним создателем конного завода на базе своего хозяйства. Дело в том, что 1992 году Марина, уроженка Красноярского края, по специальности зоотехник, попала при последнем союзном распределении НГАУ в Ганцевичский район, где и работала с лошадьми. С тех пор Марина Ермолич является бессменным руководителем одного из лучших в стране конезаводов в деревне Ремель Столинского района.

© AP / Michael Probst
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Сейчас здесь содержится более 300 лошадей, в большей части белорусской упряжной породы. Однако специалисты предприятия выращивают и уникальных лошадей, например, спортивная лошадь породы голландская теплокровная (KWPN) Инфлоранц рождена в Голландии и приобретена за 15 тысяч евро. Другой вороной красавец Сансис куплен полесскими зоотехниками в Германии за 5 тысяч евро.

Вообще у ремельских коневодов хороший вкус. Вслушайтесь какие красивые имена у нынешних лучших лошадей конезавода: Инфант, Пепел, Олимпиада, Облепиха, Лисма, Гордость, Грейс, Лисенок, Проталинка, Боливар. 

Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие кадры с лошадьми - гордостью конезаводчиков белорусской фермы.

 
Теги: Брест
 
 
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Наверно нет на свете человека, который не был бы восхищен красотой лошади, не любовался ее грацией, точностью и правильностью движений.
 
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