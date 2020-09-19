На пожаре в Минске пострадала женщина, она в больнице

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 сентября около половины седьмого вечера в Минске случился пожар в доме по улице Гикало.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшими спасателями в ходе разведки было установлено, что в трёхкомнатной квартире на первом этаже горят постельные принадлежности. В помещении находилась мать хозяина жилища, она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».



Фото: МЧС Беларуси

Работники МЧС ликвидировали пожар подручными средствами, пламенем повреждены кровать и постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.



Фото: МЧС Беларуси

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.