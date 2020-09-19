ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Минске пострадала женщина, она в больнице

19.09.2020 09:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 18 сентября около половины седьмого вечера в Минске случился пожар в доме по улице Гикало.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшими спасателями в ходе разведки было установлено, что в трёхкомнатной квартире на первом этаже горят постельные принадлежности. В помещении находилась мать хозяина жилища, она была доставлена в больницу с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

На пожаре в Минске пострадала женщина, она в больнице
Фото: МЧС Беларуси 

Работники МЧС ликвидировали пожар подручными средствами, пламенем повреждены кровать и постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.

На пожаре в Минске пострадала женщина, она в больнице
Фото: МЧС Беларуси 

Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.

В начале сентября пожар произошёл в Молодечно. Из огня была спасена женщина – здесь подробности.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 18 сентября около половины седьмого вечера в Минске случился пожар в доме по улице Гикало. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшими спасателями в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что случилось с валютой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика