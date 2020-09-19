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На пожаре в Минске пострадала женщина, она в больнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 18 сентября около половины седьмого вечера в Минске случился пожар в доме по улице Гикало.
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Работники МЧС ликвидировали пожар подручными средствами, пламенем повреждены кровать и постельные принадлежности. Эвакуация жильцов дома не потребовалась.
Причина загорания выясняется, рассматривается версия неосторожности при курении.
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Новости Беларуси. 18 сентября около половины седьмого вечера в Минске случился пожар в доме по улице Гикало. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшими спасателями в...
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