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Что случилось с валютой
Источник материала: Навiны
На прошлой рабочей неделе (14-18 сентября) все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, третью неделю подряд сдают свои позиции.
Вот на сколько они просели:
Ранее сообщалось, чистая покупка иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования в августе
Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's
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На прошлой рабочей неделе (14-18 сентября) все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, третью неделю подряд сдают свои позиции.
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