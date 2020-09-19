Что случилось с валютой

На прошлой рабочей неделе (14-18 сентября) все пять иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by, третью неделю подряд сдают свои позиции.



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Вот на сколько они просели:

евро — 0,0371 пункта (с 3,0785 до 3,0414 белорусского рубля);

доллар — 0,0334 пункта (с 2,5992 до 2,5658 белорусского рубля);

российский рубль — 0,0503 (с 3,4708 до 3,4205 белорусского рубля за 100 российских);

злотый — 0,01096 пункта (с 6,9382 до 6,8286 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна — 0,2011 пункта (с 9,3087 до 9,1076 белорусского рубля за 100 гривен).

Ранее сообщалось, чистая покупка иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования в августе резко выросла по сравнению с предыдущими месяцами, свидетельствуют данные Национального банка.

Всемирно известное авторитетное рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило со «стабильного» на «негативный» прогноз долгосрочного суверенного кредитного рейтинга Беларуси, находящегося на уровне «B».

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