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США и ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси
Источник материала: Навiны
В течение следующей недели Вашингтон и Брюссель должны объявить о новом пакете санкций против Минска.
Такое предположение сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент: «Посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или в середине следующей недели».
По его словам, в настоящее время стороны ведут консультации, чтобы «сделать скоординированное заявление».
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В течение следующей недели Вашингтон и Брюссель должны объявить о новом пакете санкций против Минска.
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