США и ЕС готовят новый пакет санкций против Беларуси

В течение следующей недели Вашингтон и Брюссель должны объявить о новом пакете санкций против Минска.

Такое предположение сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент: «Посмотрим, сможем ли мы сделать это в начале или в середине следующей недели».

По его словам, в настоящее время стороны ведут консультации, чтобы «сделать скоординированное заявление».