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Делом о похищении Марии Колесниковой займется милиция
Источник материала: Навiны
Следственный комитет избавился от
Как сообщил Глеб Герман, пресс-секретарь штаба Виктора Бабарико, СК передал заявление в МВД.
Член президиума КС и координатор штаба Бабарико Мария Колесникова
9 сентября стало известно, что Колесникова
12 сентября сообщалось, что
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Следственный комитет избавился от заявления члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой, которая она написала в связи с п
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