Мужчина без страховки пытался подняться на самый высокий небоскреб Парижа. Но не смог

Источник материала: Onliner

Пятничным вечером неизвестный мужчина попытался подняться на французский небоскреб высотой 209 метров. Лез он без страховки, цепляясь за выступы голыми руками. Когда экстремал был на полпути к вершине здания, к нему на веревке спустились спасатели. Они передали его полиции.

ALERTE INFO - Un homme est en train d'escalader la Tour #Montparnasse à mains nues, selon un témoin qui a contacté #Mediavenir . #Paris pic.twitter.com/04f2Alyejo

— Mediavenir (@Mediavenir) September 18, 2020

Неизвестный хотел забраться на башню Монпарнас. Это самый высокий небоскреб Парижа, расположенный на левом берегу города. Французские власти ни единожды обсуждали предложения о сносе здания, однако это было бы слишком затратно. В итоге небоскребу решили придать более современный вид и выделили на его реконструкцию €300 млн.

Покорить эту высотку пытались многие экстремалы. В 2004 году успешную попытку забраться на небоскреб осуществил французский «человек-паук» Ален Робер. Ему потребовалось на это всего 45 минут.

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