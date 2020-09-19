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Мужчина без страховки пытался подняться на самый высокий небоскреб Парижа. Но не смог
Источник материала: Onliner
Пятничным вечером неизвестный мужчина попытался подняться на французский небоскреб высотой 209 метров. Лез он без страховки, цепляясь за выступы голыми руками. Когда экстремал был на полпути к вершине здания, к нему на веревке спустились спасатели. Они передали его полиции.
ALERTE INFO - Un homme est en train d'escalader la Tour
Неизвестный хотел забраться на башню Монпарнас. Это самый высокий небоскреб Парижа, расположенный на левом берегу города. Французские власти ни единожды обсуждали предложения о сносе здания, однако это было бы слишком затратно. В итоге небоскребу решили придать более современный вид и выделили на его реконструкцию €300 млн.
Покорить эту высотку пытались многие экстремалы. В 2004 году успешную попытку забраться на небоскреб осуществил французский «человек-паук» Ален Робер. Ему потребовалось на это всего 45 минут.
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Пятничным вечером неизвестный мужчина попытался подняться на французский небоскреб высотой 209 метров. Лез он без страховки, цепляясь за выступы голыми руками....
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