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Мужчина без страховки пытался подняться на самый высокий небоскреб Парижа. Но не смог

19.09.2020 10:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Пятничным вечером неизвестный мужчина попытался подняться на французский небоскреб высотой 209 метров. Лез он без страховки, цепляясь за выступы голыми руками. Когда экстремал был на полпути к вершине здания, к нему на веревке спустились спасатели. Они передали его полиции.

Неизвестный хотел забраться на башню Монпарнас. Это самый высокий небоскреб Парижа, расположенный на левом берегу города. Французские власти ни единожды обсуждали предложения о сносе здания, однако это было бы слишком затратно. В итоге небоскребу решили придать более современный вид и выделили на его реконструкцию €300 млн.

Покорить эту высотку пытались многие экстремалы. В 2004 году успешную попытку забраться на небоскреб осуществил французский «человек-паук» Ален Робер. Ему потребовалось на это всего 45 минут.

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Теги: Гомель
 
 
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Пятничным вечером неизвестный мужчина попытался подняться на французский небоскреб высотой 209 метров. Лез он без страховки, цепляясь за выступы голыми руками....
 
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