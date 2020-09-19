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Станции метро «Октябрьская» и «Купаловская» закрывали не просто так: поступило сообщение о минировании (обновлено)

19.09.2020 10:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вечером 18 сентября читатели сообщали о закрытии станций метро «Октябрьская» и «Купаловская». Поезда следовали без остановок на них. Сперва метрополитен объяснил закрытие станций «техническими причинами», а позже в МЧС прокомментировали, что оно было связано с ложным сообщением о минировании.

Метрополитен объяснил закрытие станций техническими причинами: «В 18:34 по техническим причинам закрыты станции метро „Октябрьская“ и „Купаловская“. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства». В 19:54 станции открыли, и метро продолжило работу в штатном режиме.

Позже комментарий дали в МЧС. «18 сентября в 18:31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро „Купаловская“. Доступ на станции „Купаловская“ и „Октябрьская“ был временно ограничен, поезда следовали транзитом. При проведении обследовании взрывоопасные предметы не обнаружены», — цитирует министерство БЕЛТА.

 
 
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Вечером 18 сентября читатели сообщали о закрытии станций метро «Октябрьская» и «Купаловская». Поезда следовали без остановок на них. Сперва метрополитен объяснил...
 
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