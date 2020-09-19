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Станции метро Купаловская и Октябрьская закрывались из-за сообщения о минировании
Источник материала: Партизан
Станции метро "Купаловская" и "Октябрьская" вечером 18 сентября закрывались из-за сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе МЧС.
"18 сентября в 18.31 спасателям поступило сообщение о минировании станции метро "Купаловская". Доступ на станции "Купаловская" и "Октябрьская" был временно ограничен, поезда следовали транзитом", - рассказали спасатели.
При обследовании станции взрывоопасные предметы обнаружены не были, добавили в МЧС,
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Станции метро "Купаловская" и "Октябрьская" вечером 18 сентября закрывались из-за сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе МЧС.
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