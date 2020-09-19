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Черечень: Если захотят, то партию лишат регистрации
Источник материала: Партизан
Партия «Грамада» постоянно работает над развитием своих структур, поэтому подтверждение состоятельности политсилы не должно стать проблемой.
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«После каждых сложных для власти выборов идёт агрессия в сторону демократических сил и гражданского общества. Мы наблюдаем это и сейчас», - обозначил он свою позицию.
По мнению Череченя, основная задача политических партий заключается в том, чтобы представлять интерес общества, которое их поддержало. Также, добавил он, политические партии должны налаживать диалог и приходить к консенсусу в вопросах развития и функционирования государства с действующей властью.
«К сожалению, диалога нет. А любые действия со стороны гражданских институтов воспринимаются в штыки», - отметил он.
Черечень подчеркнул, что представители партии «Грамада» являются «конструктивщиками».
«Мы будем и дальше продолжать двигаться в этом направлении. Сейчас у нас идёт регистрация ещё двух структур партии и 4 плановых проекта по развитию структур», - рассказал он.
В свете вышесказанного глава партии «Грамада» не считает проблематичным подтвердить состоятельность политсилы в Министерстве юстиции.
«Однако и прекрасно понимаю, что, если захотят лишить регистрации, в нашем правовом поле у них это может получиться. В любом случае мы продолжаем работу», - подытожил он.
Напомним, Александра Лукашенко потребовал провести перерегистрацию партий.
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Партия «Грамада» постоянно работает над развитием своих структур, поэтому подтверждение состоятельности политсилы не должно стать проблемой.
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