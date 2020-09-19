











Как сказал источник, Левандовски незаконно вывел средства компании RL Management и использовал их в личных целях. Сам футболист назвал иск необоснованным и обвинил своего бывшего агента в попытке шантажа.





Также сообщается, что есть документы, свидетельствующие о том, что сумма поступила на счет игрока в Польше, вероятно, в обход немецких налоговых органов.





Польский форвард перешел в команду в 2014 году из дортмундской "Боруссии" на правах свободного агента. Всего он провел за "Баварию" 289 матчей, забил 246 голов и отдал 57 результативных передач. В сезоне-2019/2020 нападающий установил историческое достижение – стал лучшим бомбардиром во всех турнирах, в которых клуб принимал участие.