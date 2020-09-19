Без внешней подпитки ничего не работает: у Беларуси – новый рекорд внешнего долга. Что это значит для страны?





Объем валового внешнего долга (ВВД) Беларуси в разы превышает все имеющиеся сейчас в наличии ликвидные валютные резервы, а расходы на обслуживание внешдолга лежат тяжелым бременем для бюджета и финансовой системы страны, для субъектов экономики – валютных заемщиков, среди которых даже есть такие, которые должны больше, чем они сами стоят.





Уже не один год поиск источников внешнего заимствования является одной из основных задач руководства Беларуси. А уж о каком-то снижении внешнего долга, его погашении, даже не ведется и речи.





При этом небольшая или, наоборот, значительная задолженность перед внешним миром, снижение или, наоборот, прирост внешнего долга – могут быть как негативным, так и позитивным явлением.





Так, с одной стороны, «влезать в долги» – это плохо, жить за счет долгов - это жить не по средствам, с ростом долгов растет и долговая нагрузка по их обслуживанию. Да и вообще «берешь чужие и на время, отдаешь свои и навсегда».





С другой стороны, заемные средства дают возможность более быстрого развития экономики, ускоренной ее модернизации, осуществления крупных проектов. Да и вообще весь мир «живет в долг», от государств до домохозяйств.





Главное здесь – как используются взятые в долг деньги: инвестируются в экономику или просто «проедаются».

В Беларуси же главная цель внешнего заимствования – перекредитоваться, одолжить, чтобы вернуть ранее одолженное, а в последнее время – еще и обеспечить инвалютой банковскую систему, из которой она выносятся сейчас в огромном объеме, а также не допустить значительной девальвации в условиях высокого спроса на доллары, особенно со стороны населения.

И последние 6 лет это, в целом, удается: с 2015 года нет ни существенного снижения, ни существенного прироста внешней задолженности: новые займы уходят на погашение старых займов.





Эти 6 лет выглядят особенно стабильно на фоне безудержного заимствования из-за рубежа в 2007-14 годах, поддержавшее деньгами «белорусское экономическое чудо», но приведшего к рекордной внешней задолженности в середине 2014-го.





Но теперь этот, 6-летней давности, рекорд побит: в конце II квартала 2020-го зафиксирован новый исторический максимум ВВД Беларуси – $41,116 млрд.

Причем все эти 6 лет, прошедшие с прежнего рекорда, одалживало за рубежом, главным образом, государство.