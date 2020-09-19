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Рублевые вклады теряют популярность у белорусов
Источник материала: Партизан
Ставки по рублевым вкладам уже перешагнули рубеж в 20% годовых – так банки пытаются заинтересовать белорусов высокой доходностью и убедить хранить сбережения именно у них.
Однако учитывать стоит не только высокие ставки, но и подросший курс доллара, а также политический кризис, который отражается и на доверии населения к банковской системе – многим гражданам спокойнее, когда в период нестабильности накопленные средства находятся под рукой. Все эти факторы так или иначе оказывают влияние на популярность банковских вкладов, особенно рублевых.
На популярности вкладов в рублях не мог не сказаться рост курса доллара. К слову, только в августе американская валюта подорожала на 9%, а с начала года ее рост составил более 22%.
По состоянию на 1 августа 2020 года объем срочных рублевых депозитов физических лиц составлял 4,4 млрд рублей, а по состоянию на 1 сентября эта цифра упала до 4,16 млрд рублей. Таким образом всего за месяц объем депозитов снизился более чем на 244 млн рублей.
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Ставки по рублевым вкладам уже перешагнули рубеж в 20% годовых – так банки пытаются заинтересовать белорусов высокой доходностью и убедить хранить сбережения...
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