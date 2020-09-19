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Под Слонимом мужчина вышел помочь сбитому им велосипедисту — и его самого сбил «МАЗ». Погибли оба

19.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смертельное ДТП произошло вечером 16 сентября на трассе Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно.

Установлено, что 59-летний водитель Audi ехал по автодороге Р99. На 51-м километре мужчина совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 50-летнего велосипедиста (фликерами и катафотами он был обозначен), сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Чтобы оказать пострадавшему помощь, водитель вышел из автомобиля, а спустя пару минут встречный «МАЗ» совершил наезд на водителя Audi и на велосипедиста.

В результате наезда оба мужчины скончались на месте происшествия.
 
Теги: Гродно
 
 
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Смертельное ДТП произошло вечером 16 сентября на трассе Барановичи – Волковыск – Пограничный – Гродно.
 
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