Выпускники физфака БГУ обратились к Нацсобранию. Среди них Румянцев, Чалый и Шушкевич

Они призывают остановить насилие, восстановить верховенство закона и провести новые выборы президента. Свою подпись поставили более 350 человек, в том числе Станислав Шушкевич, Сергей Чалый и Михаил Румянцев.





Обращение начинается с требования признать выборы президента Беларуси, состоявшиеся 9 августа, незаконными. с требования признать выборы президента Беларуси, состоявшиеся 9 августа, незаконными.





— Нарушения избирательного законодательства, а также конституционных прав граждан, мы видим причиной сложившейся ситуации и выступаем за мирное её разрешение.





Выпускники физфака призвали госслужащих и все органы власти в стране остановить применение необоснованного насилия со стороны правоохранительных органов, а также провести расследования и дать правовую оценку действиям силовиков.





Кроме того, подписавшиеся потребовали обеспечить белорусам соблюдение гарантированных Конституцией прав и свобод — в частности, права на свободное выражение мнений и убеждений, на свободу собраний, митингов и шествий. Есть в тексте и требования освободить политзаключённых, дать правовую оценку нарушениям, допущенным в ходе избирательной кампании, и обеспечить проведение новых президентских выборов в соответствии с законом.













— Подписываясь под данным обращением, мы не ставим своей задачей нарушение государственного устройства или же создание конфронтации с государственными институтами, но мы настаиваем на возвращении ситуации в правовое поле и на охране человека, его прав, свобод и гарантий их реализации как высшей ценности и цели общества и государства, — завершили своё обращение физфаковцы.





пишет dev.by Подписи под ним собирали через форму. Увидеть, кто именно из выпускников физического факультета, подписался, нельзя. По информации tut.by, это физики разных лет выпуска — с 1956 до 2020 года, в том числе действующие преподаватели, доценты и кандидаты наук, а также первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич, экономист Сергей Чалый, фаундер и бывший СЕО FriendlyData Михаил Румянцев, а также астроном, фотограф и преподаватель лицея БГУ Виктор Малыщиц. Само обращение составлено на двух языках — белорусском и русском,dev.by Подписи под ним собирали через форму. Увидеть, кто именно из выпускников физического факультета, подписался, нельзя. Поtut.by, это физики разных лет выпуска — с 1956 до 2020 года, в том числе действующие преподаватели, доценты и кандидаты наук, а также первый руководитель независимой Беларусиэкономист, фаундер и бывший СЕО FriendlyData Михаил Румянцев, а также астроном, фотограф и преподаватель лицея БГУ



