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Выпускники физфака БГУ обратились к Нацсобранию. Среди них Румянцев, Чалый и Шушкевич
Источник материала: Партизан
Выпускники физфака БГУ отправили обращение в Национальное собрание Республики Беларусь.
Они призывают остановить насилие, восстановить верховенство закона и провести новые выборы президента. Свою подпись поставили более 350 человек, в том числе Станислав Шушкевич, Сергей Чалый и Михаил Румянцев.
— Нарушения избирательного законодательства, а также конституционных прав граждан, мы видим причиной сложившейся ситуации и выступаем за мирное её разрешение.
Выпускники физфака призвали госслужащих и все органы власти в стране остановить применение необоснованного насилия со стороны правоохранительных органов, а также провести расследования и дать правовую оценку действиям силовиков.
Кроме того, подписавшиеся потребовали обеспечить белорусам соблюдение гарантированных Конституцией прав и свобод — в частности, права на свободное выражение мнений и убеждений, на свободу собраний, митингов и шествий. Есть в тексте и требования освободить политзаключённых, дать правовую оценку нарушениям, допущенным в ходе избирательной кампании, и обеспечить проведение новых президентских выборов в соответствии с законом.
— Подписываясь под данным обращением, мы не ставим своей задачей нарушение государственного устройства или же создание конфронтации с государственными институтами, но мы настаиваем на возвращении ситуации в правовое поле и на охране человека, его прав, свобод и гарантий их реализации как высшей ценности и цели общества и государства, — завершили своё обращение физфаковцы.
Само обращение составлено на двух языках — белорусском и русском,
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Выпускники физфака БГУ отправили обращение в Национальное собрание Республики Беларусь.
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