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"Хезболла" вывозила в Европу аммиачную селитру для подготовки терактов – чиновник Госдепа США
Источник материала: Партизан
Как утверждает координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлз, ливанская группировка "Хезболла" транспортирует в Европу аммиачную селитру под видом лекарства в аптечках.
Ливанское радикальное движение "Хезболла" с 2012 года переправляет в Европу нитрат аммония (аммиачную селитру), это вещество можно использовать для изготовления взрывчатых веществ и проведения терактов. Об этом 17 сентября во время онлайн-форума, организованного Американским еврейским комитетом, заявил координатор Государственного департамента США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлз, сообщает Associated Press.
Он утверждает, что боевики "Хезболлы" хранят нитрат аммония во Франции, Греции, Италии, Испании, Швейцарии и других странах. Перевозка химикатов осуществлялась под видом холодных компрессов в аптечках первой помощи, сказал Сэйлз.
По его мнению, "Хезболла" готовится проводить крупные террористические атаки в Европе.
Он не привел никаких доказательств такой транспортировки.
Нитрат аммония обычно используется в качестве удобрения. При этом он опасен при хранении, что подтвердил инцидент в столице Ливана Бейруте. Жертвами взрыва, который произошел в бейрутском порту 4 августа, стали более 200 человек, значительная часть города была разрушена. Как полагает следствие, к детонации на складе аммиачной селитры привел пожар, вызванный сварочными работами.
"Хезболла" – проиранская радикальная военизированная группировка, выступающая за создание в Ливане исламского государства. В США она признана террористической.
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Как утверждает координатор Госдепартамента США по борьбе с терроризмом Натан Сэйлз, ливанская группировка "Хезболла" транспортирует в Европу аммиачную селитру...
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