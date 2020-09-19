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В США предрекли Китаю балканизацию из-за войны

19.09.2020 10:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китай в случае войны с США проиграет и распадется на несколько государств, предрекает в публикации Defense News научный сотрудник Киберинститута Военной академии Соединенных Штатов (Вест-Пойнт) Ян Каллберг.

“Если режим потеряет власть, гнев масс может высвободиться из-за десятилетий репрессий. Страна размером с Китай, с историей расколов и гражданских войн, с подавляемым, разнообразным населением и социально-экономическим неравенством может быть отброшена в процесс балканизации после поражения”, — цитирует автора Lenta.ru.

Эксперт уверен, что устойчивое и сильное государство не нуждается в репрессивных мерах против собственного населения. “Слабость явно видна в потребности Китая в наблюдении и контроле над населением для поддержания стабильности — наблюдении и репрессиях, которые настолько широко распространены в повседневной жизни китайского общества, что службы безопасности ГДР, похоже, были любителями”, — отмечает эксперт.

По мнению Каллберга, в случае если США проиграют войну с Китаем, они не распадутся. Эксперт пишет, что в этой ситуации “виноват будет президент”, однако революции не будет. Также специалист сомневается в том, что Китай является настолько технологически развитым, что его можно считать сверхдержавой, пишет ru.oxu.az

Согласно публикации Каллберга, Китай не имеет достаточного опыта участия в современных военных конфликтах. “Неопытность Китая в сочетании с нереалистичными экспансионистскими амбициями может привести к падению режима. Пловцы без воды могут тренировать основы, но они никогда не будут хорошими пловцами”, — уверяет автор.

Каллберг отмечает, что “в прошлом в Китае были длительные периоды внутренней фрагментации и слабого центрального правительства”. “Если Китай, по-прежнему руководствуясь идеологией, вступит в крупномасштабный конфликт, это, вероятно, станет концом коммунистической диктатуры”, — уверяет эксперт.
 
 
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Китай в случае войны с США проиграет и распадется на несколько государств, предрекает в публикации Defense News научный сотрудник Киберинститута Военной академии...
 
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