БелАЗ начал размещение валютных облигаций













Номинал одной ценной бумаги — $100 тыс., всего выпущено 1 тыс. штук облигаций. Заявленная доходность — 7% годовых. Срок погашения — 7 сентября 2023 года.

В проспекте эмиссии говорится, что облигации выпущены, чтобы привлечь средства для финансирования текущей инвестиционной деятельности, погашения кредитов, размещения на депозит.





БелАЗ ведет размещение на внебиржевом рынке. В открытую продажу облигации не поступят, их выкупит банк, рассказал OL источник на финансовом рынке.





Из данных открытой финансовой отчетности следует, что БелАЗ за 7 месяцев сократил объем чистой прибыли в 47 раз: с 265,6 млн рублей на начало года до 5,6 млн на 1 августа.





Прогноз по чистой прибыли на ближайшие 3 года предприятие дает такой: в 2021 году БелАЗ рассчитывает выйти на прибыль в размере 10 млн рублей, в 2022 году — на 25 млн рублей, в 2023 году — на 40 млн рублей.





Прогноз по выручке выглядит так: 2021 год — 1,067 млрд, 2022 год — 1,2 млрд, 2023 год — 1,5 млрд рублей.





Сумма чистых активов предприятия на 1 августа — 1,5 млрд рублей.





В 2019 году БелАЗ дважды проводил допэмиссию акций: в декабре — на сумму свыше 9,78 млн рублей, в феврале — на 368,5 тыс.





Финансовые результаты 2019 года были такими: предприятие снизило выручку на 24% к уровню 2018 года — до 1,6 млрд рублей. При этом объем чистой прибыли сократился также на 20% — до 265,6 млн рублей.





Предприятие в 2019 году выплатило дивиденды из расчета 23,6 рубля на акцию.