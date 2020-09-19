|
СК Беларуси передал в МВД на проверку заявление Колесниковой о похищении
Источник материала: АФН
МВД Беларуси проверит заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении дела в связи с ее похищением и угрозами.
«Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ», — сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.
Ранее, заявлении Колесникой о похищении было подано в Следственный комитет РБ.
Накануне суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой до 8 ноября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД Беларуси проверит заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении дела в связи с ее похищением и угрозами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)