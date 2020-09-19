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СК Беларуси передал в МВД на проверку заявление Колесниковой о похищении

19.09.2020 10:27 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МВД Беларуси проверит заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении дела в связи с ее похищением и угрозами.

«Заявление Марии Колесниковой о возбуждении уголовного дела по факту ее похищения и угроз направлено в МВД РБ», — сообщила пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

Ранее, заявлении Колесникой о похищении было подано в Следственный комитет РБ.

Накануне суд в Минске продлил арест Марии Колесниковой до 8 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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МВД Беларуси проверит заявление члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой о возбуждении дела в связи с ее похищением и угрозами.
 
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