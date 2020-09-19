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Не стоит углубляться в поиски негатива: эксперт о долгах предприятий
19.09.2020 10:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Некоторые информационные площадки сейчас пытаются "хайпануть" на вопросах экономики, сообщил радио Sputnik эксперт Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. По его словам, в частности, приводятся данные о том, что долги белорусских флагманов производства уже превысили цифры ВВП, запланированные на 2020 год.
"Когда мы вникаем в детали, то видим совершенно иную картину в отличие от той, которую рисуют некоторые СМИ. Не стоит углубляться в поиски негатива, а наоборот, поддерживать наши предприятия. В том числе и информационно, не говоря уже о помощи по продвижению на новых рынках сбыта", – отметил собеседник Sputnik.
Подробнее о том, как формируется долговая картина предприятий и регионов, вы узнаете в комментарии эксперта Белорусского института стратегических исследований Алексея Авдонина на радио Sputnik Беларусь.
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Ситуация с долгами белорусских предприятий вполне контролируемая, просто сейчас идет переоценка обязательств с учетом обновленных курсов валют, считает...
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