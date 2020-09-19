Девочка из-под Бобруйска стала королевой ритейла в США — и еще 5 удивительных историй успешных женщин

Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта livejournal.com

Одни готовы были идти против общественных устоев. Другие — боролись с нищетой и взваливали на себя непосильный труд, отстаивая свою репутацию после обвинений в связях с нацистами... Мы сделали подборку видеоисторий успеха невероятных женщин, которые не побоялись никаких трудностей на пути к своим целям и стали известны всему миру.

Пошла против индийского общества и сбежала в Америку, чтобы стать президентом PepsiCo. История Индры Нуйи

Индра Нуйи выросла в индийском обществе, где четко расписаны гендерные роли. Но это не помешало ей стать успешной бизнес-леди в США. Ломая предрассудки и традиции своей семьи, она часто нарушала социальные устои во имя собственной внутренней свободы. Решительность, упорство и многие другие качества привели ее на пост генерального директора транснациональной компании, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков — PepsiCo.

Она могла бы стать домохозяйкой и полностью посвятить себя семье. Но вместо этого Индра получила степень бакалавра математики, поступила в Йельский университет и переехала в Америку, где работала по ночам, чтобы купить европейский костюм.

Смотрите невероятную историю успеха Индры Нуйи — в нашем видео.

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Варила крем в кастрюльке на кухне — а стала королевой косметики. История Эсте Лаудер

«Я взваливала на себя непосильную ношу. Были трудная постоянная работа, пристальное внимание к каждой мелочи, недосыпание, боли в сердце...» — так описывала свой путь к успеху одна из самых известных бизнес-леди, королева косметики Эсте Лаудер.



Фото с сайта beauty-lab.com.ua

Она родилась в семье еврейских иммигрантов. Ее отец торговал зерном в лавке, а мать работала швеей. Всего в семье было 8 детей, и жили они очень скромно. Но Эсте мечтала стать настоящей американкой — известной и успешной.

Жизнь девочки перевернул переезд в их дом брата матери, который был дерматологом и все время создавал на кухне средства по уходу за кожей. Именно благодаря ему Эсте уже в 6 лет сварила свой первый крем и осознала свое предназначение.

Как Эсте Лаудер удалось стать одной из самых успешных и богатых женщин в мире? Смотрите ее видеоисторию — по ссылке .

Какая женщина! История великой Опры Уинфри, которая смогла все

Малограмотная акушерка, регистрируя имя, перепутала буквы — и новорожденная вместо Орпы стала Опрой.

Через десятки лет эта афроамериканская девочка, выросшая в бедной неблагополучной семье и воспитанная бабушкой, станет одной из самых влиятельных и богатых женщин планеты. Свой первый миллион Опра Уинфри заработала в 32 года. И сразу совершила первую крупную покупку — дом за $ 800 000.

Но ее путь к успеху был очень непростым. Смотрите необыкновенную историю Опры Гэйл Уинфри — всемирно известной телеведущей, продюсера, общественного деятеля и медиамагната:

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Кто стал королевой ритейла в Америке? Деревенская девочка из-под Бобруйска

Роза Блюмкин родилась в 1893 году в деревне Щедрин Бобруйского уезда. В Штаты сначала уехал ее муж — на второй билет денег не хватило. А через три года семья там воссоединилась. С этого начинается история ее мебельных магазинов, которые купил Уоррен Баффет...



Фото с сайта livejournal.com

Историю Розы Блюмкин и другие истории успеха наших земляков-эмигрантов смотрите на видео по этой ссылке .

Как искусство уборки меняет жизнь. История успеха Мари Кондо

Родители Мари Кондо считали ее странным ребенком, поскольку вместо детских игр девочка предпочитала заниматься уборкой. Из нее могла выйти неплохая домохозяйка, но Мари стала помогать людям избавляться от хлама и заработала на этом миллионы. Она также написала несколько книг о принципах организации пространства, которые разошлись по всему миру миллионными тиражами.

«Когда я росла, моей любимой формой досуга было чтение журналов для домохозяек о стиле жизни», — пишет Мари в своей книге «Магическая уборка». В 19 лет девушка основала свой бизнес-консалтинг в Токио и стала помогать клиентам превращать дома в оазисы гармонии и вдохновения. О том, как сложилась судьба Мари дальше и что за сериал снял вместе с ней Netflix, — смотрите в нашем видео.

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Певица кабаре и авантюристка: история успеха великолепной Коко Шанель

Девушка из приюта, певица в кабаре, авантюристка, обвиненная в связях с нацистами — путь к собственнной империи дался Коко Шанель нелегко. Смотрите историю создательницы бренда Chanel и одной из самых известных женщин XX века.

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