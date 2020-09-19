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«Путин хочет ухода Лукашенко, но опасается, что его заменит кто-то прозападный»

19.09.2020 10:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По мнению заслуженного профессора Университета Альберты (Канада) Дэвида Марплса, российский президент Владимир Путин еще полностью не определился, какую сторону в конфликте в Беларуси поддерживать.

В интервью «ГА» он отметил, что «Лукашенко очень близок к тому, чтобы взбесить Путина». По его словам, некоторые вещи (например, захват «вагнеровцев» и обвинение их в том, что они готовили протесты) «выглядели явной провокацией и должны были разозлить Путина всерьез».

«Если бы такое произошло в Киеве, то последствия со стороны Москвы бы уже наступили. Но тут Путин молчал и ждал, и ничего не сделал, пока этих наемников не вернули домой. Однако на демонстрации в Минске он тоже никак не ответил, во всяком случае, его реакция была иной, чем на Майдан в Украине в 2014 году. Путин не выбрал до конца ни одну из сторон конфликта в Беларуси, и Лукашенко, как мы знаем, его раздражает. Это означает, что он хочет ухода Лукашенко со временем, но перед ним постоянно встает вопрос: кто его заменит? И Путин, прежде всего, опасается, что ему на смену придет кто-то прозападный, настроенный на сближение с ЕС», — отметил профессор.

Марплс утверждает, что история с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального также негативно сказывается на ситуации вокруг Беларуси.

Дело в том, считает ученый, что Западу, который пытался принять участие в урегулировании конфликта, «гораздо труднее сейчас говорить с Москвой по поводу каких-то совместных инициатив насчет Беларуси».

«К этому всему добавляется отсутствие в настоящее время лидирующей роли США во внешней политике Запада, и заминка с возвращением американского посла в Беларусь, потому что начавшийся процесс повторного обмена послами натолкнулся на кризис, и происходит на худшем для таких действий фоне», — подчеркнул профессор.

Справка «ГА»

Дэвид Марплс (David R. Marples) — канадский историк и признанный эксперт по Беларуси. Он написал несколько книг о ситуации в республике, в том числе «Наше славное прошлое: Беларусь Лукашенко и Великая Отечественная война» и «Перспективы демократии в Беларуси», которые использовались многими специалистами по Восточной Европе как базовые работы для понимания происходящего в Минске.

 

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению заслуженного профессора Университета Альберты (Канада) Дэвида Марплса, российский президент Владимир Путин еще полностью не определился, какую сторону...
 
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