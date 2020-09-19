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В Бресте на улице Гродненской хотят построить многоквартирный дом
Источник материала: Tut.by
В Бресте объявили общественные обсуждения строительства многоквартирного дома на улице Гродненской, пишет
Проектом предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.
Обсуждения пройдут с 28 сентября до 22 октября. Ознакомиться с проектом можно будет в инфоцентре на улице Энгельса, 3, а также на официальном
Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на городском архитектурно-градостроительном Совете.
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Брестчан приглашают на общественные обсуждения.
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