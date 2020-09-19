В Бресте на улице Гродненской хотят построить многоквартирный дом

Источник материала: Tut.by

В Бресте объявили общественные обсуждения строительства многоквартирного дома на улице Гродненской, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Вечерний Брест

Проектом предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.

Обсуждения пройдут с 28 сентября до 22 октября. Ознакомиться с проектом можно будет в инфоцентре на улице Энгельса, 3, а также на официальном сайте горисполкома .

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на городском архитектурно-градостроительном Совете.



