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В Бресте на улице Гродненской хотят построить многоквартирный дом

19.09.2020 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Бресте объявили общественные обсуждения строительства многоквартирного дома на улице Гродненской, пишет «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Проектом предусмотрено строительство дома на 38 жилых квартир и 2 встроенных помещения общественного назначения, а также обустройство парковки на 48 мест.

Обсуждения пройдут с 28 сентября до 22 октября. Ознакомиться с проектом можно будет в инфоцентре на улице Энгельса, 3, а также на официальном сайте горисполкома.

Замечания и предложения участников общественного обсуждения рассмотрят на городском архитектурно-градостроительном Совете.


 
Теги: Брест
 
 
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Брестчан приглашают на общественные обсуждения.
 
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