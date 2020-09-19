|
В Беловежской пуще нашли редкий фиолетовый гриб. Кажется, он вырос специально для Instagram
Источник материала: Onliner
У нас наконец появилась новость, от которой не учащается сердцебиение. В Беловежской пуще нашли редкий и весьма симпатичный гриб — паутинник фиолетовый (или приболотник), по-научному — Cortinarius violaceus. Это близкий родственник шампиньонов.
На сайте заповедника
Шляпка молодого гриба шаровидная и выпуклая, с загнутым внутрь краем. Со временем она распрямляется и превращается в шляпу до 15 сантиметров в диаметре. Ножка фиолетового гриба имеет 12—16 сантиметров в высоту и утолщена в основании. И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже окрашена в фиолетовый цвет.
Паутинник фиолетовый произрастает по всей северной умеренной зоне, но встречается нечасто, в основном поодиночке или небольшими группами. Собирать его в лесу не рекомендуется: гриб достаточно редкий и в настоящее время находится на грани попадания в Красную книгу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У нас наконец появилась новость, от которой не учащается сердцебиение. В Беловежской пуще нашли редкий и весьма симпатичный гриб — паутинник фиолетовый (или...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)