В Беловежской пуще нашли редкий фиолетовый гриб. Кажется, он вырос специально для Instagram

Источник материала: Onliner

У нас наконец появилась новость, от которой не учащается сердцебиение. В Беловежской пуще нашли редкий и весьма симпатичный гриб — паутинник фиолетовый (или приболотник), по-научному — Cortinarius violaceus. Это близкий родственник шампиньонов.

На сайте заповедника объясняется , что это представитель рода грибов семейства паутинниковых порядка агариковых. Название этот гриб получил из-за паутинистых волокон, образующих своеобразное покрывало, окутывающее шляпку и ножку гриба. Это покрывало — целая система для защиты от повреждений и создания оптимальных микроусловий для созревающих спор. По мере роста плодового тела оно разрывается и исчезает.

Шляпка молодого гриба шаровидная и выпуклая, с загнутым внутрь краем. Со временем она распрямляется и превращается в шляпу до 15 сантиметров в диаметре. Ножка фиолетового гриба имеет 12—16 сантиметров в высоту и утолщена в основании. И шляпка, и ножка гриба покрыты мелкими черно-фиолетовыми чешуйками. Если разломить мякоть, то можно увидеть, что она тоже окрашена в фиолетовый цвет.





Паутинник фиолетовый произрастает по всей северной умеренной зоне, но встречается нечасто, в основном поодиночке или небольшими группами. Собирать его в лесу не рекомендуется: гриб достаточно редкий и в настоящее время находится на грани попадания в Красную книгу.