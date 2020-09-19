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В Беларуси выпустили удивительно компактный бетоновоз

19.09.2020 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусский производитель «Аксиом-Групп» выпустил самый компактный в стране автобетоносмеситель. «Малютка» способна проворно доставлять смеси в места, куда обычная спецтехника проехать не может.

Спецмашина АБС-4ДА создана совместно с Минским автомобильным заводом. От МАЗа ей досталось шасси МАЗ-5340С2 с 240-сильным мотором ЯМЗ-53653 класса Евро-5, собранным по лицензии Renault. В качестве надстройки — навесное оборудование Tigarbo с собственным двигателем: белорусским Д-242 или немецким Hatz.

«Миксер» получил компактный барабан на 4 «кубометра», в котором можно перевозить до 10 тонн вязкого бетона. Конструкция изготовлена из износостойкой стали толщиной до 8 миллиметров, а внутри встроены лопасти для равномерного перемешивания содержимого. Разгрузочный желоб покрыт листом металла, который выдерживает абразивные свойства бетона, а в случае износа меняется на новый. Рядом находится водяной бак с подогревом на 800 литров для промывки барабана.

В Беларуси выпустили удивительно компактный бетоновоз

Спецмашина способна перевозить как готовую, так и сухую бетонную смесь. Верхние конусы выполнены так, чтобы куски бетона не вылетали за пределы барабана при движении.

— Вслед за спросом на гигантские бетоносмесители в Беларуси растет интерес и к их «младшим братьям». Компактные спецмашины оптимальны для выполнения работ в плотной застройке, при строительстве коттеджей или модернизации производственных объектов. С их помощью можно быстро доставить бетон в любое место и добиться экономии. Нет сомнений, что такие автомобили будут востребованы на рынке. Модель не имеет аналогов как в Беларуси, так и в странах Европы, — отмечает управляющий «Аксиом-Групп» Иван Касаткин.





В Беларуси выпустили удивительно компактный бетоновоз

Первые экземпляры уже собраны и переданы в Гродно. Их приобрел крупный региональный застройщик — ОАО «Гродножилстрой».

— Компактные «миксеры» будем задействовать для перевозки бетона на заводе по производству железобетонных изделий. Они могут легко маневрировать на территории завода и доставлять смеси в места, куда обычные бетоносмесители заехать не могут. Плюс у них меньший износ задних мостов и резины. Важна и скорость работы: так как объем бетона небольшой, то машина сразу заливает «кассету» и отправляется на следующий круг, — поясняет механик управления механизации «Гродножилстроя» Павел Лазовский.

В Беларуси выпустили удивительно компактный бетоновоз

 
Теги: Гродно
 
 
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Белорусский производитель «Аксиом-Групп» выпустил самый компактный в стране автобетоносмеситель. «Малютка» способна проворно доставлять смеси в места, куда...
 
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