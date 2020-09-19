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В Беларуси за сутки нашли 11 человек, пропавших в лесах
Источник материала: Партизан
Сегодня, 19 сентября, в МЧС поступило 14 сообщений о пропавших гражданах в лесах на территории 11 районов Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областей.
Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости»
В поисковых работах были задействованы 41 единица техники и 133 человека, в том числе 21 единица техники и 59 работников МЧС. Уже найдены 11 человек. Поиски трех пропавших в Островецком районе Гродненской области, в Кличевском и Осиповичском районах Могилевской области продолжаются.
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Сегодня, 19 сентября, в МЧС поступило 14 сообщений о пропавших гражданах в лесах на территории 11 районов Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской...
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