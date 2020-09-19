ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси за сутки нашли 11 человек, пропавших в лесах

19.09.2020 11:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Сегодня, 19 сентября, в МЧС поступило 14 сообщений о пропавших гражданах в лесах на территории 11 районов Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областей. 

Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

В поисковых работах были задействованы 41 единица техники и 133 человека, в том числе 21 единица техники и 59 работников МЧС. Уже найдены 11 человек. Поиски трех пропавших в Островецком районе Гродненской области, в Кличевском и Осиповичском районах Могилевской области продолжаются.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, 19 сентября, в МЧС поступило 14 сообщений о пропавших гражданах в лесах на территории 11 районов Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шоу Александра Лукашенко для Владимира Путина. Лукашенко ждет, что уличные протесты выдохнутся?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.09.2020
Mir24.TV Belarus
19.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика