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Учат пристегиваться: в Минске сотрудники ГАИ установили тренажер, имитирующий аварию

19.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Пристегивать ремни безопасности жителей Беларуси учат наглядным способом. В Минске сотрудники ГАИ установили тренажер, который имитирует аварию. Корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова почувствовала, что происходит с теми, кто пренебрегает правилами езды.

То, что это не обычный аттракцион, водители поняли не сразу. До начала эксперимента улыбались, но после того, как машина переворачивалась, эмоции были совсем другие.

«Страх одолевает, паника. И ты понимаешь, что очень важно все-таки пристегивать себя, своих близких, особенно детей. И даже на задних сидениях необходимо пристегиваться», – говорит водитель Ольга Цвирко.

Этот тренажер несколько лет назад создали спасатели, чтобы отрабатывать эвакуацию людей из перевернутых авто после аварий. В ГАИ предложили использовать транспорт еще и для профилактики ДТП.

Перед началом эксперимента инспекторы советуют снять очки и крепко держаться за руль. Очки, ключи, телефоны – все падает и переворачивается. Это еще одно доказательство того, как важен ремень безопасности. Во время аварии не пристегнутого ребенка из-за маленького веса может выбросить через стекло.

«На заднее сидение мы посадили мишку в кресле. Потому что сегодня у нас началась республиканская профилактическая акция «Пристегните детей». Мы хотим водителям донести информацию о том, что детей тоже необходимо пристегивать. Причем детские кресла спасают ребенка в дорожно-транспортных происшествиях на 70%. Это данные Всемирной организации здравоохранения», – отметила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска Татьяна Сподобаева.

В этом году в Беларуси произошли свыше 260 аварий, в которых погибли или пострадали дети. Больше половины из них не были пристегнуты или ехали не в специальном кресле. Если имитация аварии на автомобиле-перевертыше поможет предотвратить реальное ДТП, значит эксперимент удастся, говорят сотрудники ГАИ.



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Теги: Минск
 
 
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То, что это не обычный аттракцион, водители поняли не сразу. До начала эксперимента улыбались, но после того, как машина переворачивалась, эмоции были совсем другие.
 
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