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Минчанка умышленно подожгла на себе одежду
Источник материала: Навiны
Инцидент произошел вечером 18 сентября на ул. Налибокской.
По сообщению МЧС, информация о происшествии в одной из квартир на указанной улице поступила в пятницу в 22:56. Предварительно, женщина 1966 г.р. в ванной комнате подожгла на себе одежду в попытке суицида.
Пострадавшую госпитализировали с ожогами.
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Инцидент произошел вечером 18 сентября на ул. Налибокской. По сообщению МЧС, информация о происшествии в одной из квартир на указанной улице поступила в пятницу в...
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