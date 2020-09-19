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Минчанка умышленно подожгла на себе одежду

19.09.2020 11:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Инцидент произошел вечером 18 сентября на ул. Налибокской.

По сообщению МЧС, информация о происшествии в одной из квартир на указанной улице поступила в пятницу в 22:56. Предварительно, женщина 1966 г.р. в ванной комнате подожгла на себе одежду в попытке суицида.

Пострадавшую госпитализировали с ожогами.

 
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Инцидент произошел вечером 18 сентября на ул. Налибокской. По сообщению МЧС, информация о происшествии в одной из квартир на указанной улице поступила в пятницу в...
 
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