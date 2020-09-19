Продолжат ли вкладчики забирать деньги из белорусских банков? 

Срочные депозиты населения в августе сократились более чем на 500 млн долларов в эквиваленте. Столь значительный отток был спровоцирован политическим кризисом, возникшим после выборов. Каким будет в будущем поведение вкладчиков?





Ставки по вкладам бьют рекорды

На фоне относительной стабильности курса рубля, замедления инфляционных процессов и снижения ставки рефинансирования доходность как по рублевым, так и по валютным депозитам в последние годы снижалась.

Однако в этом году ситуация кардинально изменилась: вначале из-за пандемии банки вынуждены были повысить процентные ставки по депозитам, а в последние недели кредитные организации пошли на это в очередной раз в связи с острым дефицитом рублевой ликвидности. В результате, ставки по депозитам кое-где достигли максимума за последние пять лет.

Так, например, «БТА Банк» поднял ставки по рублевым вкладам до 25% годовых, «Банк РРБ» — 22% годовых, «Приорбанк» вывел на рынок срочные депозиты по ставке 18% годовых. О повышении ставок как по рублевым, так и по валютным депозитам объявило большинство банков.

Правда, под высокий процент банки предлагают разместить короткие депозиты — срок размещения которых составляет от одного до трех месяцев. Поведение банков, которые массово повысили ставки по депозитам, объяснимо.

В августе—сентябре, то есть после президентских выборов, коммерческие банки столкнулись с повышенным спросом на рублевые кредиты (в связи с усилением девальвационных ожиданий из-за политического кризиса) и оттоком вкладов (по той же причине). В результате, банковская система столкнулась с дефицитом рублевой ликвидности, что и привело к росту ставок по вкладам.

В августе, как свидетельствуют данные Нацбанка, обнародованные на этой неделе, население довольно активно изымало свои сбережения из банковской системы. Так, на 1 сентября срочные валютные депозиты населения составили 5,15 млрд долларов и сократились за август на 416,2 млн долларов или на 7,5%.

Срочные рублевые депозиты населения в белорусских банках на 1 сентября составили 4,65 млрд рублей и снизились за август на 270,8 млн рублей (108,4 млн долларов в эквиваленте по среднему курсу в августе) или на 5,5%.

Таким образом, за август срочные депозиты населения в белорусских банках в иностранной и национальной валюте сократились на 524,6 млн долларов.

Кстати, отток рублевых и валютных ресурсов, наблюдаемый в этом году, породил не только проблемы для банков, но и сузил возможности государства занимать деньги на внутреннем рынке.

По данным Минфина, основными держателями гособлигаций на внутреннем рынке являются белорусские банки. Традиционно они одалживали государству деньги. Однако в этом году погашено валютных и рублевых гособлигаций на внутреннем рынке больше, чем размешено.

«В этом году на внутреннем финансовом рынке заимствовать тяжелее. Основные инвесторы, которые сегодня есть на внутреннем рынке, — это банки, и понятно, что сейчас ситуация складывается неблагоприятным образом для банков с точки зрения доступности фондирования… Понимая, что банки сегодня сами нуждаются в ресурсах, мы не пытаемся изъять их из банковской системы», — пояснил замминистра финансов Андрей Белковец во время онлайн-семинара, который организовало на этой неделе агентство Cbonds.

Хрупкое доверие вкладчиков

Международные рейтинговые агентства уделяют пристальное внимание ресурсной базе банков, так как от нее зависит ликвидность и в конечном счете платежеспособность кредитных организаций.

На этой неделе международное рейтинговое агентство Moody's выпустило специальный обзор, который посвятило оттоку депозитов из банковской системы Беларуси.

«Отток депозитов населения, который ускорился после президентских выборов 9 августа и усилил политическую неопределенность, негативно сказывается на кредитоспособности банков, поскольку снижает их подушку ликвидности. Депозиты физлиц являются важным источником фондирования для белорусских банков и составляют около 35% общесистемных обязательств», — констатируют аналитики Moody's.

Авторы обзора отмечают, что пока нет данных о динамике депозитов в сентябре, но при этом индикаторы денежного рынка указывают на то, что давление на рублевую ликвидность в банковской системе Беларуси снижается. Если на прошлой неделе ставка на рублевые кредиты на межбанковском рынке превышала 25% годовых, то на этой неделе опустилась до 11% годовых.

«Тем не менее, учитывая политическую нестабильность в Беларуси, доверие вкладчиков остается хрупким, и отток ресурсов из банковской системы может вновь ускориться», — считают аналитики Moody's.

Белорусские экономисты на данный момент придерживаются довольно пессимистичных оценок относительно будущей динамики вкладов населения.

«Политический кризис порождает сильное давление на банковскую систему. Поэтому отток депозитов продолжится до тех пор, пока не будет решен фундаментальный вопрос, связанный с доверием к власти, и пока не начнется диалог между государством и обществом», — отметил в комментарии для БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.

Наблюдатели считают, что скорость оттока депозитов населения будет в первую очередь зависеть от политической и экономической ситуации в стране, а также от уровня ставок по депозитам.

«Учитывая, что давление на ликвидность белорусских банков в сентябре стало снижаться, можно предположить, что и возросшие процентные ставки по депозитам пойдут вниз. Однако если политический кризис будет усугубляться, может произойти очередной всплеск ставок по депозитам», — предположил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха.

При этом экономисты практически уверены в том, что если вкладчики и станут под высокий процент размещать депозиты в банках, то пользоваться спросом у населения будут вклады, которые позволяют оперативно забрать деньги в случае необходимости.

«В последние годы наблюдался рост безотзывных депозитов. Скорее всего, по мере того как сроки их размещения будут истекать, население, наверное, не будет их продлять. При сохранении политической и экономической неопределенности в стране, скорее всего, мы увидим, что будет увеличиваться доля отзывных вкладов на фоне уменьшения количества безотзывных», — прогнозирует Муха.