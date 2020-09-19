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По гродненским улицам прошла военная техника. Видео (видео)
Источник материала: Onliner
Идущую по гродненским улицам военную технику из окна своей квартиры сняла наша читательница. Колонна двигалась по улице Соломовой, это было около 23:30. Девушка насчитала около 40 единиц техники.
Судя по записи, по городу шли БМП-2 (гусеничные боевые машины пехоты), БРЭМ (бронированные ремонтно-эвакуационные машины), также на погрузчике везли танк.
Вероятнее всего, это связано с проведением белорусско-российских учений «Славянское братство — 2020». Ранее в Минобороны
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Идущую по гродненским улицам военную технику из окна своей квартиры сняла наша читательница. Колонна двигалась по улице Соломовой, это было около 23:30. Девушка...
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