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Пьяный гомельчнин нашел на асфальте ключи от машины и решил покататься. Возбуждено уголовное дело
Источник материала: Onliner
В прошлые выходные инспектор гомельского ДПС остановил автомобиль Mazda, за рулем которого находился нетрезвый водитель. 39-летний мужчина не смог предоставить водительское удостоверение и документы на машину. Сотруднику ГАИ он заявил, что нашел на асфальте ключи от машины своего знакомого, стал звонить хозяину и, не дозвонившись до него, решил покататься.
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В прошлые выходные инспектор гомельского ДПС остановил автомобиль Mazda, за рулем которого находился нетрезвый водитель. 39-летний мужчина не смог предоставить...
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