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Пьяный гомельчнин нашел на асфальте ключи от машины и решил покататься. Возбуждено уголовное дело

19.09.2020 12:05 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В прошлые выходные инспектор гомельского ДПС остановил автомобиль Mazda, за рулем которого находился нетрезвый водитель. 39-летний мужчина не смог предоставить водительское удостоверение и документы на машину. Сотруднику ГАИ он заявил, что нашел на асфальте ключи от машины своего знакомого, стал звонить хозяину и, не дозвонившись до него, решил покататься.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, сотрудники установили хозяина авто и выяснили, что транспортное средство похищено. В отношении задержанного было составлено четыре административных протокола за нарушение Правил дорожного движения, а также возбуждено уголовное дело по статье 214 («Угон автодорожного транспортного средства или маломерного водного судна») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

 
 
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В прошлые выходные инспектор гомельского ДПС остановил автомобиль Mazda, за рулем которого находился нетрезвый водитель. 39-летний мужчина не смог предоставить...
 
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