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Рейтинг по темпам принятия криптовалют: Беларусь - на 19 месте и 154 стран
Источник материала: Партизан
Первое место в рейтинге внедрения криптовалют заняла Украина, второе - Россия, третье - Венесуэла.
Аналитическая компания Chainalysis выпустила рейтинг 2020 Global Crypto Adoption Index, в котором проранжировала 154 стран мира по темпам принятия криптовалют. Беларусь заняла в списке 19 место,
Позиции стран в отчёте распределены на основе 4 метрик:
объём полученной в криптовалютах ценности (взвешенный по паритету покупательной способности на душу населения);
объём переданной розничной ценности (по ППС на душу населения);
количество криптовалютных депозитов (по числу интернет-пользователей);
объём P2P-торговли (по ППС на душу населения и числу пользователей интернета).
Далее каждой стране присваивался индекс от 0 до 1: чем выше результат, тем выше положение в рейтинге.
Первую строчку заняла Украина, за ней следует Россия. Топ-5 замкнули Венесуэла, Китай и Кения.
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Первое место в рейтинге внедрения криптовалют заняла Украина, второе - Россия, третье - Венесуэла.
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