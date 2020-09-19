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Фазель: Провести чемпионат мира в Беларуси сейчас было бы невозможно

19.09.2020 12:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Международной федерации хоккея с тревогой наблюдают за происходящими в Беларуси событиями, сообщил ее президент Рене Фазель, комментируя возможность переноса чемпионата мира 2021 года из Минска.

«Очень сложная ситуация, мы сталкиваемся с внешним политическим давлением, которое поставило под серьезную угрозу проведение чемпионата мира 2021 года в Минске и Риге. Премьер-министр Латвии указал, что страна по-прежнему намерена совместно провести турнир, но, возможно, не хочет проводить его совместно с Минском, учитывая нынешние обстоятельства, и призывает ИИХФ рассмотреть вопрос передачи другой стране возможности принять чемпионат», — отметил Фазель.

«Эти политические шаги латвийского правительства, конечно, понятны. Тревожно видеть то, что происходит в Беларуси, в стране, где ИИХФ и команды-участницы имели такой большой опыт участия в чемпионате мира по хоккею с шайбой 2014 года. Прямо сейчас, если бы турнир должен был пройти в этом месяце, провести его было бы невозможно, — продолжил глава ИИХФ. — Мне очень жаль, что хоккей втянут в политическую дискуссию, вне зависимости от позиции правительства Латвии. Оргкомитеты Риги и Минска совместно работали, чтобы их заявка под лозунгом "Страсть без границ" победила. С тех пор они проделали большую совместную работу по подготовке к 2021 году».

«Но здоровье и безопасность людей — это самое важное, я не устану это повторять. Учитывая политическую ситуацию, а также риск COVID-19, мы должны тщательно пересмотреть статус чемпионата мира 2021 года. Это займет некоторое время», — подытожил Фазель.

Европарламент 17 сентября принял резолюцию, которая в том числе призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси. В документе содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

 
Теги: Минск
 
 
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В Международной федерации хоккея с тревогой наблюдают за происходящими в Беларуси событиями, сообщил ее президент Рене Фазель, комментируя возможность переноса...
 
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