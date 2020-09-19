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Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси
19.09.2020 13:01 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Совет ООН по правам человека с 23 голосами «за» поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Еще 22 страны «воздержались», а Эритрея и Венесуэла проголосовали «против».
В документе говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия, а также о применении силы ОМОНовцами в отношении мирных демонстрантов.
В ООН призывают остановить все эти бесчинства и положить конец произвольным арестам. В организации также хотят, чтобы освободили всех политзаключенных, журналистов, защитников прав человека и других задержанных во время протестов, сообщает "Евроньюс".
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала прекратить репрессии против белорусских граждан и немедленно освободить всех, кто задержан за инакомыслие и участие в протестах.
«Меня особенно тревожат сообщения пытках и жестокости против задержанных со стороны полицейских – а их сотни. При этом практически отсутствуют свидетельства надлежащего расследования этих сообщений и их официального осуждения, – заявила Бачелет и добавила, что, по сообщениям, пострадавшие и их адвокаты все чаще отказываются подавать жалобы на пытки и жестокое обращение из страха мести.
Верховный комиссар сообщила, что, несмотря на жестокое подавление протестов и тысячи арестов, в Беларуси продолжаются массовые мирные демонстрации, участники которых оспаривают результаты президентских выборов и требуют прекратить насилие.
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Совет ООН по правам человека с 23 голосами «за» поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Еще 22 страны «воздержались», а Эритрея и Венесуэла проголосовали...
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