Совет ООН по правам человека принял резолюцию по Беларуси

Источник материала: Ежедневник

Совет ООН по правам человека с 23 голосами «за» поддержал резолюцию по ситуации в Беларуси. Еще 22 страны «воздержались», а Эритрея и Венесуэла проголосовали «против».

В документе говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия, а также о применении силы ОМОНовцами в отношении мирных демонстрантов.

В ООН призывают остановить все эти бесчинства и положить конец произвольным арестам. В организации также хотят, чтобы освободили всех политзаключенных, журналистов, защитников прав человека и других задержанных во время протестов, сообщает "Евроньюс".

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала прекратить репрессии против белорусских граждан и немедленно освободить всех, кто задержан за инакомыслие и участие в протестах.

«Меня особенно тревожат сообщения пытках и жестокости против задержанных со стороны полицейских – а их сотни. При этом практически отсутствуют свидетельства надлежащего расследования этих сообщений и их официального осуждения, – заявила Бачелет и добавила, что, по сообщениям, пострадавшие и их адвокаты все чаще отказываются подавать жалобы на пытки и жестокое обращение из страха мести.

Верховный комиссар сообщила, что, несмотря на жестокое подавление протестов и тысячи арестов, в Беларуси продолжаются массовые мирные демонстрации, участники которых оспаривают результаты президентских выборов и требуют прекратить насилие.

.